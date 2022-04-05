Floki coin nedir ve ne işe yarar?

Kripto para günümüzde dolar ve altından sonra en çok tercih edilen yatırım aracı olarak kullanılmaktadır. Bu kripto paralardan biri olan Floki coin gündem konusu olduğundan dolayı birçok kişi tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Floki coin nedir ve ne zaman piyasaya sürüldü?

Bitcoin olarak bilinen blockcain teknolojisiyle geliştirilen sanal paralar, son yıllarda yatırımcıların en çok yatırım yaptığı alan oldu. Bugün gündem konusu olduğundan dolayı kripto paralar arasında dikkat çeken sanal para birimlerinden biri olan Floki coin ile ilgili birçok konu merak konusu oldu. Floki coine yatırım yapmak isteyen kişiler haklarında bilgi sahibi olmak için arama motorları üzerinde araştırma yapmakta. İşte merak edilen haberin detayları…

Floki coin nedir ve ne zaman piyasaya sürüldü?

FLOKI Inu, çapraz zincir teknolojisini kullanan ve hem Ethereum blok zincirinde hem de Binance Akıllı Zincirinde mevcut olan bir token'dır. Floki Inu bir mem parası değildir. Shiba Inu topluluğunun hayranları ve üyeleri tarafından oluşturulan yeni bir kripto para birimi olan Floki Inu, adını Elon Musk'ın kendi Shiba Inu'sundan aldı. FLOKI token'ı maksimum 10 trilyon arza sahiptir, dolaşımdaki arzı da yaklaşık 9.19 trilyondur. Yatırımcıları ödüllendirmek için tasarlanan Floki Inu her işlemde cüzdanınıza daha fazla Floki Inu parası ekler. Floki Inu alabilmek için iki seçenek bulunuyor. Bunlardan biri merkezi kripto borsalarından satın almak. Diğeri ise PancakeSwap ve UniSwap merkeziyetsiz kripto borsalar üzerinden satın almak olarak söylenebilir. .