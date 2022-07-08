Fenomen köpek Boji, kripto paraya dönüştü

İstanbul’un fenomen köpeği Boji, sokak hayvanlarına yardım etmeyi amaçlayan bir kripto para projesine ilham oldu. Boji Token adıyla piyasaya sürülen kripto paradan elde edilen işlem ücretlerinin bir bölümü, köpek barınaklarına mama olarak bağışlanıyor.

Toplu taşımada özgürce seyahat etmesi ve tüm İstanbulluların sempatisini kazanmasıyla geçtiğimiz aylarda Türkiye'nin gündemine oturan fenomen köpek Boji, sokak hayvanlarının koşullarını iyileştirmeyi amaçlayan bir kripto para projesine dönüştü. 3 Nisan'da duyurulan ve şeffaflık temelinde topluluk odaklı bir proje olmayı hedefleyen Boji Token, işlem ücretlerinin bir bölümünü sahipsiz hayvanların konakladığı barınaklara bağışlayan bir iyilik hareketi olarak hayata geçirildi.

Konuyla ilgili değerlendirmelerini paylaşan Boji Token Türkiye Müdürü Ümit Coşgun, “Boji Token olarak temelde, hayvanlar için koşulları iyileştirmeyi ve dünyayı hayvanlar için daha iyi bir yaşam alanı haline dönüştürmeyi amaçlıyoruz. Bunu yaparken, blokzinciri teknolojisiyle geliştirilen projelerin etkili olacağına inanıyoruz” dedi.

İŞLEM ÜCRETLERİNİN YÜZDE 2'Sİ BARINAKLARA

Boji Token, Binance Smart Chain olarak bilinen ve BEP20 olarak kısaltılan blokzinciri üzerinde çalışıyor. Piyasaya toplamda 700 trilyon adet sürülmesi planlanan Boji Token, işlem ücretlerinden kesilen yüzde 2'lik payı köpek barınaklarına dağıtılmak üzere, mama ve diğer ihtiyaçlar için bağış fonu olarak değerlendiriyor. Gerçekleştirilen işlemlerden elde edilen bütçeyle ilk etkinliklerini Tekirdağ Köpek Köyü'nde yaptıklarını belirten Ümit Coşgun, “Gönüllü insanların bireysel çabalarıyla kurulan köpek barınakları, birçok sahipsiz köpeğe yuva oluyor. Özellikle son dönemde ithal köpek mamalarının fiyatlarında görülen artış, gönüllüleri ve barınakları çok zor durumda bırakıyor. İstanbul'un fenomen köpeği Boji, çok kısa sürede herkesin sempatisini kazanmayı başardı. Boji Token projemizle, Boji'nin toplumda oluşturduğu etkiyi büyük bir iyilik hareketine dönüştürmeyi hedefliyoruz. Tekirdağ Köpek Köyü'nde gerçekleştirdiğimiz mama dağıtımı etkinliği hem barınak gönüllülerinin ihtiyaçlarını bir nebze de olsa karşıladı, hem de köpek dostlarımızı mutlu etti” ifadelerini kullandı.

“YOL HARİTASI VE TÜM AYRINTILAR İNTERNET SİTESİNDE”

Hâlihazırda Boji'nin İstanbul metrosunda engellerden kaçmaya çalıştığı bir oyunun Boji Token internet sitesinden oynanabildiğini hatırlatan Boji Token Türkiye Müdürü Ümit Coşgun, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı:

“Hâlihazırda PancakeSwap üzerinden işlem yapılabilen ve Coinmarketcap'te listelenen Boji Token, ilerleyen süreçte üreteceğimiz NFT koleksiyonları, Play To Earn oyunu ve projenin beşinci fazı için planladığımız NFT pazaryerinin temeli olacak. Projeye destek olmak isteyen kripto para ve blokzinciri meraklıları, Boji Token'ı nasıl satın alabileceklerine ve yol haritamıza ilişkin ayrıntılı bilgiyi internet sitemizde bulabiliyor. Herkesi, sahipsiz sokak hayvanlarına daha iyi koşullar sunmayı hedefleyen bu şeffaf iyilik hareketinin bir parçası olmaya davet ediyoruz." DHA .