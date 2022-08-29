Fenerbahçe Token Nedir? Fenerbahçe Token Kaç TL?

Fenerbahçe token nedir? Token ne demek? Fenerbahçe Token kaç TL? Fenerbahçe Token şu anda işlem yapılan en büyük borsalar arasında yer almakta. Fenerbahçe Spor Kulübü’nün Stoken ile birlikte hayata geçirdiği Ethereum Blokzinciri tabanlı bir kripto varlık olarak tanımlanır. FB token olanaklarından faydalanmak isteyenler için Fenerbahçe Token hakkında merak edilen tüm detaylara değineceğiz. İşte detaylar.

Fenerbahçe Token Nedir? Token ne demek? Jeton, gişelerde ve türlü oyunlarda para yerine kullanılan metal veya plastik nesne olarak tanımlanır. Fenerbahçe token sahipleri tokenler ile marş seçimi ve forma tasarımından tesislerdeki bölümlerin adlarına kadar farklı konularda belirleyici olabilmekte. Fenerbahçe Token sahipleri, Fenerbahçe sporcularıyla, teknik heyetiyle ve yöneticileriyle tanışma imkânı bulmaktadır. Ayrıca bunların yanı sıra özel kurgulanmış stat ve tesis turlarına katılma olanağı da sağlamaktadır. Fenerbahçe Token Kaç TL? Fenerbahçe Token Değeri ₺34.43

Piyasa Değeri ₺75,078,519

Tamamen Seyreltilmiş Piyasa Değeri ₺6,567,648,424

Hacim 24s ₺14,624,880

Dolaşan Arz 2,180,000.00 FB Fenerbahçe Token'ın Altyapısı Fenerbahçe Token, Etherum blokzincirinde üretilen bir “utility token”dır. Fener Bahçe Token Hangi Borsalarda Var? Fenerbahçe Token Bitfinex'te Listelenmektedir. .