Fed sonrası kripto paralar nasıl seyredecek?

Fed sonrası piyasaların bir miktar daha rahatlaması ve kripto paralarda yaşanan değer kayıplarının ardından daha anlamlı tepki vermesi bekleniyor

ABD neredeyse bir senedir hedefinin çok üzerinde enflasyonla düşük faiz politikası yürütüyor. Son olarak %7'ye ulaşan enflasyon ve Komite üyelerinin 2022'de 3 faiz artış beklentisiyle birlikte beklentiler ilk faiz artışının Mart ayı toplantısında olacağı yönünde.

Fed kararı sonrası...

Bu toplantıda faiz arttırmayacağı beklentisinden ziyade faiz karar metninde yapacağı majör değişiklikler arttırmadan daha etkili olabilir. Bu nedenle endeksler ve pariteler başta olmak üzere tüm piyasanın gözü Fed'in kararı ve hemen ardından Başkan Powell'ın konuşmasında olacak.

Borsadan çekilen Bitcoinler...

Huobi Global Araştırma Müdürü Beste Naz Süllü ise yaptığı değerlendirmede şunlara vurgu yapıyor: Kripto para tarafında takip edilen gelişmelerin yanı sıra bir de piyasaya para girişlerinin olduğunu görüyoruz. Giren paranın yanı sıra borsalardan çekilen Bitcoin miktarı da kripto arzını fiyatı olumlu yönde etkileyebilecek şekilde değişimini gösteriyor.

Ne tepki verecek?

Fed sonrası piyasaların bir miktar daha rahatlamasını ve kripto paralarda yaşanan değer kayıplarının ardından daha anlamlı tepki vermesini bekliyoruz. 37.500$ üzeri kırılımlar 40.000$ seviyesine teknik tepki yaptırabilir. Bitcoin alımlarını bu dönemde altcoine geçiş aracı olarak görüyoruz. Bitcoin'de haftalık görüntüde oluşan kanal dipten tepkisini verdi." .