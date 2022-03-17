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TIMETURK / DİJİTAL PARA / Fed kararı, kripto paraları rahatlattı

Fed kararı, kripto paraları rahatlattı

Huobi Global Araştırma Müdürü Beste Naz Süllü, Piyasalarda beklenen senaryo gerçekleşti, FOMC faizleri 25bp artırdı. Beklenen dışında bir şahinleşme görülmediği için piyasa dolar yönlü fiyatlamadı, rahatladı' dedi.

2 Saat Önce
2022-03-17 12:53:30
Fed kararı, kripto paraları rahatlattı

Huobi Global Araştırma Müdürü Beste Naz Süllü değerlendirmesinde, “Piyasalarda beklenen senaryo gerçekleşti, FOMC faizleri 25bp artırdı, şahin tonlamalı projeksiyon gerçekleşti ve Powell da üzerine düşen konuşması ile karşımızdaydı. Beklenen dışında bir şahinleşme görülmediği için piyasa dolar yönlü fiyatlamadı, rahatladı ve ABD endeksleri günü artıyla kapattı.

Fakat DOT plota bakıldığında bundan sonra yılın geri kalanında var olan 6 toplantıda faiz artırımı bekleniyor ve hatta önümüzdeki toplantıda 50bp faiz artırımı daha yüksek olasılıklı duruyor.

Diğer tarafta, kripto para piyasalarına para girişleri dünkü Fed sonrası ilk kez görülürken rakamın ufak olması başlangıç dediğimiz bir nokta oldu.

Bunların dışında Bitcoin cüzdanlarında çıkış bulunmazken, göstergeler 39.000$ üzerinde kalıcılık çalışmalarına işaret ediyor.

Fakat Bitcoin için henüz ralli başladı diyemiyoruz çünkü altın rasyo olarak kabul ettiğimiz 350 günlük ortalama 46.900 seviyesinden geçerken bu nokta henüz kırılmadığı için rallinin başlaması mümkün değil.

Altcoinler bazında ise ADA, DOT, AVAX ve Fantom'da toparlanma görüyoruz. Bu açıdan Bitcoin hareketine bağlı olarak bu altcoinler de ön planda durabilir.” sözlerine yer verdi.

Kaynak: bthaber.com

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