Fed'in planı panik oluşturdu! Bitcoin fiyatı 43.000 doların altına indi

Fed’in bilançoda daralmaya gitmesi ve 2022 yılı içinde faiz oranlarını artırma konusunda kararlı adımlar atması kripto para piyasasını olumsuz etkiledi. En büyük kripto para birimi 43.000 doların altına geriledi.

En büyük kripto para birimi 43.000 doların altına geriledi. Kripto para piyasasının geneli bu düşüşe ayak uydurdu.

Bitcoin (BTC) dahil olmak üzere kripto para piyasasının geneli 6 Ocak tarihine keskin düşüşlerle başladı. Fed'in bilançoda daralmaya gitmesi ve 2022 yılı içinde faiz oranlarını artırma konusunda kararlı adımlar atması riskli varlıklara olan ilgiyi düşürdü.

Fed'in kararı sonrası geleneksel borsalarda düzeltme gözlenirken, BTC fiyatı da bu süreci takip etti. Bitcoin fiyatı 44.000 doların altına gerilerken, bir saatten kısa sürede 222 milyon doların üzerindeki pozisyon kapatıldı.

En güçlü destek 41.000 dolarda

Cointelegraph Piyasalar ve TradingView verilerine göre Bitcoin fiyatı, 4 Aralık tarihinde gözlenen ani çöküşten bu yanan ilk kez 42.500 dolara kadar geriledi.

5 Aralık tarihinden bu yana 45.500 dolar civarında geçici destek yakalayan BTC/USD paritesi, 5 Ocak tarihinde görülen satış baskısının ardından aniden geriledi. Kasım ayının ortasından bu yana kademeli biçimde gerileyen 20 günlük üstel hareketli ortalama (EMA) (47.300 dolar) ve 32 değeri ile aşırı satım bölgesine yaklaşan göreceli güç endeksi (RSI) ayıların piyasa hakimiyetini ele geçirdiklerini gösteriyor.

BTC/USDT paritesine ait günlük grafik. Kaynak: TradingView

İki aya yakın süredir gerileme sürecinde olan Bitcoin, azalan kanal içinde işlem görmeye devam ediyor. Aralık başındaki büyük çöküş değerine doğru gerileyen BTC/USD paritesinde an itibarıyla en güçlü destek 41.000 dolarda gözüküyor.

Bitcoin fiyatının güncel durumu hakkında yorumda bulunan analist KriptoLevent ise, “BTC'deki dump neticesinde 41k'ları beklemek pek yanlış olmaz” ifadesini kullandı.

Analist Michaël van de Poppe de, süreci mayıs ayındaki fiyat hareketine benzetti.

“Fiyat 46.000 doların üzerine çıkmazsa, BTC'nin 30.000 dolarlık bölgeye geri çekilme ihtimali var. Uzun bir ayı piyasası başlayabilir.”

Bu yazının hazırlandığı esnada kripto para piyasasının toplam değeri 2,05 trilyon dolar seviyesindeyken Bitcoin'in piyasa hakimiyeti yüzde 39,8 olarak hesaplanıyordu.

Kaynak: tr.cointelegraph.com

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.