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Fed Başkanı'ndan dijital para değerlendirmesi

Fed Başkanı Jerome Powell sanal olarak katıldığı bir zirvede dijital doların kişisel gizliliği garanti altına alması gerektiğini belirtti

2 Saat Önce
2022-03-23 16:43:40
Fed Başkanı'ndan dijital para değerlendirmesi

Fed Başkanı Jerome Powell BIS İnovasyon Zirvesi'nde "Dijital Dünyada Merkez Bankası Yöneticileri için Ortaya Çıkan Zorluklar" başlıklı panelde yaptığı konuşmada dijital paralara karşı regülasyonların yetersiz olduğunu söyledi. Powell dijital para birimlerine ilişkin yeni kurallar, yasalar ve yeni bir çerçeve oluşturulması gerektiğini kaydetti.

Bloomberght.com'un haberine göre; Powell Merkez Bankası dijital para biriminin kullanıcıların gizliliğini garantiye alması gerektiğini belirterek "Ancak kara para aklamanın önüne geçmek için kimlik bilgileri de teyit edilir olmalı" diye konuştu.

Kripto paraların gayri meşru işlerde kullanımının önüne geçilmesi gerektiğini kaydeden Powell ayrıca kripto paraların geleneksel piyasalara da etki edebileceğini ifade etti.

Powell, bazı dijital ürünlerin piyasa oynaklığının olduğu zamanlarda nasıl hareket edeceğini bilmediğini, bazılarının da finansal istikrarı tehlikeye atabileceğini söyledi.

Powell, Fed'in kısa süre önce ödemelerde paranın geleceği hakkında bir rapor yayımladığını anımsattı.

Fed'in merkez bankası dijital para birimi konusunda henüz bir karar vermediğini belirten Powell, "Bir merkez bankası dijital para biriminin potansiyel kullanım durumlarını, faydalarını, maliyetlerini ve risklerini aktif olarak inceliyoruz." dedi.

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