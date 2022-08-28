Fed açıkladı, 70 milyar dolar buhar oldu

Fed Başkanı Powell'ın güçlü bir şekilde faiz artırımlarına devam mesajı vermesi kripto paralarda düşüşe yol açtı.

Bitcoin yüzde 5 değer kaybıyla 20.200 dolara gerilerken Ethereum yüzde 8 düşerek 1.500 dolara çekildi. Powell'ın konuşması öncesi kripto paraların toplam piyasa değeri 1 trilyon 44 milyar dolar seviyesindeyken 974 milyar dolara geriledi

Fed Başkanı Jerome Powell'ın dün Jackson Hole Ekonomi Sempozyumu'nda yaptığı konuşmada faiz artırımlarına devam edileceği ve enflasyonla mücadele için eldeki araçların güçlü bir şekilde kullanılacağını belirtmesi kripto paralarda düşüşe yol açtı.

Konuşma öncesi Fed'in eylül toplantısında 50 ve 75 baz puanlık faiz artırımlarına gitme ihtimalleri eşit oranda fiyatlanıyordu. Konuşmanın ardından ise piyasalarda ivme 75 baz puana döndü.

Bu durum risk iştahını azaltırken kripto paralarda satışı beraberinde getirdi.

Bitcoin yüzde 5 düşüşle 20.200 dolara kadar geriledi. Ethereum ise günlük yüzde 9.2 gerileyerek 1.500 dolar sınırına yaklaştı.

TSİ 15.40 itibarıyla Binance Coin günlük yüzde 5, Ripple yüzde 5.5, Cardano(ADA) yüzde 6, Solana yüzde 7.8, Dogecoin ise yüzde 6.8 kayıp yaşadı.

1 TRİLYON DOLARIN ÜZERİNDEYDİ

Analistler yeni haftada gözlerin Fed yetkililerinden gelebilecek sözlü yönlendirmelerde olamaya devam edeceğini belirtti.

Powell'ın dünkü açıklamalarından önce kripto paraların toplam piyasa değeri 1 trilyon 44 milyar dolar seviyesindeydi. Bugün ise 974 milyar dolara geriledi. Yani söz konusu 'şahin' kabul edilen açıklamalarla kripto paralarda şu ana kadar 70 milyar dolar buharlaştı.

Habertürk