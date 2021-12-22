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TIMETURK / DİJİTAL PARA / FBI, 180 milyon dolarlık Bitcoin’e el koydu

FBI, 180 milyon dolarlık Bitcoin’e el koydu

Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Bitcoin satın almak için şirketin parasını çalan eski bir Sony Life çalışanının tüm kripto paralarına el koydu.

48 Dakika Önce
2021-12-22 10:54:04
FBI, 180 milyon dolarlık Bitcoin’e el koydu

Kripto paraların piyasalarda yer almasından sonra, dolandırıcılık da arttı.

Federal Soruşturma Bürosu (FBI), 20 Aralık'ta gerçekleştirdiği operasyon ile Sony Life'ın zimmete para geçirme davasıyla bağlantılı 180 milyon dolarlık Bitcoin'e (BTC) el koydu.

Eski bir çalışan olan Rei Ishii, bu yılın başlarında uzaktan çalışırken Japon sigorta şirketinin yan kuruluşlarından birinden 155 milyon dolar çaldı. Sony Life'ın diğer sigorta şirketlerini satın aldıktan sonra Bermuda merkezli Citibank hesabından Japon hesaplarına önemli miktarda para aktarması gerekiyordu. Ishii, işlemleri tahrif ederek ve onları California'daki Silvergate Bank hesabına yönlendirdi ve bu fonların bir kısmını zimmetine geçirmeyi başardı. Eski çalışan, çaldığı parayı ise 3,879 Bitcoin satın almak için kullandı.

Mayıs ayı sonlarında Ishii, şirketin çalınan parayı geri almasının imkansız olacağını ve suç duyurusunda bulunursa onunla birlikte batacağını iddia ederek Sony Life ile zorunlu bir anlaşma yaptı. FBI, fonların izini sürmeyi ve 1 Aralık'ta onlara el koymayı başardı.

ABD Adalet Bakanlığı tarafından yayınlanan basın açıklamasına göre, yetkililer çalınan fonları iade etmek için harekete geçti.

ABD Vekili Randy Grossman, kötü aktörlerin çalınan fonları saklamak için kripto paralara güvenmemeleri gerektiğini belirterek şu uyarılarda bulundu:
“Suçlular şunu dikkate almalı: Kanun yaptırımlarından haksız kazançlarınızı gizlemek için kripto para birimine güvenemezsiniz. Amerika Birleşik Devletleri, suçu önlemek ve çalınan fonları geri almak için uluslararası ortaklarıyla kapsamlı bir şekilde koordine oluyor.”

Kaynak: kriptofoni.com

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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