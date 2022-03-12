Ethereum yorum ve hedef fiyatı kaç dolar?

Ethereum (ETH) hala uzun vadede istikrar sağlayamıyor. Kripto piyasalarında yaşanan gelişmelerle birlikte piyasalarda yaşanan volatilite yatırımcıların cebini kimi zaman yakmaya devam ediyor. Yaşanan bu gelişmeler göz önünde bulundurulduğu zaman Ethereum fiyat hedefi kaç dolar? Ethereum'un geleceğinde yatırımcıları ne bekliyor?

Ethereum (ETH): Boğalar ve ayılar arasındaki savaş devam ediyor

Ethereum coin (ETH): 2.588 dolar (önceki hafta: 2.730 dolar)

Ethereum coin Dirençler/Hedefler 2.659 dolar, 2.733 dolar, 2.993 dolar, 3.155 dolar, 3.250 dolar, 3.361 dolar, 3.408 dolar, 3.577 dolar, 3.752 dolar, 3.898 dolar, 4.043 dolar, 4.158 dolar, 4.339 dolar, 4.547 dolar, 4.714 dolar, 4.719 dolar 5.073 dolar

Ethereum coin Destekler: 2.571 dolar, 2.305 dolar, 2.161 dolar, 2.044 dolar, 1.930 dolar, 1.725 dolar, 1.713 dolar, 1.545 dolar, 1.425dolar.

Ethereum, son birkaç haftadaki ticaretin zayıflığından dolayı mücadele etmeye devam ediyor. Ethereum, son birkaç gün içinde 2,733 dolarlık önemli fiyat seviyesinin altında neredeyse yönsüz bir şekilde işlem görüyor. Ayrıca, Ether coin son zamanlarda, bir düşüş göstergesi olan EMA20'yi da aşamadı. Aşağı yönde destek alanı, düzeltmenin devam etmesini önlemek ve doğrudan yılın en düşük yönüne doğru ayrılmamak için boğalar tarafından savunulmalıdır. Şu anda, Ethereum 2.0 sözleşmesindeki yığılmış eterlerin sayısında tüm zamanların en yüksek seviyesindeki yeni bir haber bile eter kursuna ilham veremiyor gibi görünüyor. Yeni fiyat potansiyeli yaratmak için alıcı tarafının 2.305 dolarlık destek işaretini savunması ve ilk olarak ether fiyatını 3,273 dolarlık tarihi yüksek seviyeye geri taşıması hala önemlidir.

Ethereum hedef fiyatı kaç dolar?

Tarihi zirveye ulaşmaya hâlâ uzun zaman var gibi görünüyor. Bir kez daha, Ethereum yukarı doğru sürdürülebilir bir şekilde hareket edemedi ve haftalık bir karşılaştırmada yedi gün öncesine göre yaklaşık yüzde 6 puanı daha düşük işlem görüyor. Bu hafta Ethereum, yatay direnç ve EMA20 çapraz direncinde zaten başarısız oldu. Alıcı tarafının amacı şimdi yine Ethereum'un 2.659 doların üzerine çıkarak 2.733 dolara yükselmesine izin vermek. Bu grafik seviyesi önümüzdeki işlem günlerinde yeniden yakalanmaya başlarsa ve Ethereum da EMA50 2.887 dolar seviyesinde geçebilirse, önceki haftanın en yüksek fiyatı olan 2.993 dolar civarındaki alan yeniden odak haline gelecektir.

Boğalar da yenilenen gerilemeler olmadan 2.993 dolar aşmayı başarırsa, kırmızı direnç bölgesinin alt kenarına doğru bir yürüyüş planlanmalıdır. Burada süper trendi ve hemen üstünde EMA200'ü bulacaksınız. Ethereum dinamik olarak 3.155 doların üzerine sıçrarsa, 3.255 doların yeniden test edilmesi olasıdır. 10 Şubat 2022'deki en yüksek seviyeye ek olarak, 50 Fibonacci düzeltmesi de burada bulunabilir. Bir kez daha, boğaların ilk denemede bu güçlü direnci hemen kırmaları zor olacağa benziyor.

Kripto Para Analisti/Cem Arslan

İçerik yatırım tavsiyesi değildir.

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