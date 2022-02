Ethereum toparlanmaya devam ediyor! Cardano ise en önemli desteğini kaybetti

Near (NEAR) ve özellikle Ethereum (ETH) dünkü satıştan iyi bir şekilde toparlanırken, Cardano (ADA) kilit desteğinin altına düştü.

Ethereum, satış baskından sonra gözle görülür şekilde toparlanıyor!

(ETH): 2.688 dolar (önceki hafta: 2.884 dolar)

Ethereum hedef fiyatı kaç dolar?

Ethereum Dirençler/Hedefler: 2.733, 2.954, 3.155, 3.273, 3.361, 3.408, 3.577, 3.752, 3.898, 4.043, 4.158, 4.339, 4.547, 4.719, 4.803, 5.864, 5.393, 6.014,8.1866 dolar.

Ethereum Destekler: 2.659, 2.571, 2.305, 2.161, 2.044, 1.930, 1.725, 1.545, 1.425 dolar.

Ethereum, 2.954 USD'ye kadar fiyat potansiyeli oluşturmak için 2.733 USD'yi yeniden ele geçirmelidir.

Yalnızca 3.273 USD'nin üzerindeki bir kırılma, grafik görüntüsünü yeniden aydınlatır.

Önümüzdeki işlem haftası için önemli bir destek seviyesi olarak 2,305 dolar.

Etheryum coin tekrar Bitcoin düzeltmesine boyun eğmek zorunda kaldı ve 2.305 dolardaki güçlü desteğe kadar geri döndü. Sadece burada 2.733 dolara kadar net bir karşı hareket başladı. Ether fiyatı başlangıçta 25 Şubat Cuma günü büyük bir basamak aşağı indi ancak şu anda 2.700 doların üzerinde stabilize olabilmek ilk hedefi olarak görülebilir. Boğa kampı şimdi başka bir yükselme girişimi başlatmak için ether fiyatını 2.733 doların üzerinde dengelemeye çalışmalı. Sadece 2.993 dolarlık bir yeniden fethediliş, 3.273 dolar tarihi zirvesine doğru bir yürüyüşe izin veriyor.

Ethereum yükselecek mi?

Ethereum, önceki hafta yine 3.273 dolar seviyesine ulaşamadı. Bunun yerine, boğalar zemine dönmeden önce fiyat tekrar 2.305 dolardan desteğe düştü. Ether fiyatı şu anda 2,733 dolarda önemli direncin altında işlem görüyor. Boğalar önümüzdeki işlem günlerinde bu direnci kırmayı başarırsa ve 2.800 dolardaki EMA20 (kırmızı) da aşılırsa, 2.954 dolardaki direnç bölgesinin üst kenarı odak haline gelecektir.

Boğalar ilk önemli testlerini 2.993 dolardan geçmek zorunda. 38 Fibonacci düzeltmesine ek olarak, EMA50'de ETH coin için önemli bir işaret bölgesi. 2.993 dolar yeni bir aksilik yaşanmadan kırılırsa, kırmızı direnç bölgesinin alt kenarı yatırımcılar için yeniden odak haline gelecektir. Ethereum da dinamik olarak 3.155 doları aşar ve böylece tekrar süper trendin üzerine çıkarsa, 3.273 dolar yeni bir test planlanmalıdır. 10 Şubat 2022'deki en yüksek seviyeye ek olarak, 50 Fibonacci düzeltmesi ve EMA200 (mavi) de burada bulunabilir.

Bu teknik açıklamalardan ne anlamalıyız? Ethereum teknik açıdan yükseliş için belli şartları yerine getirirse yükselişin önünde kimse duramaz... fakat aynı şekilde Ethereum fiyatlarında yaşanabilecek olası düşüş ihtimalini de değerlendirmeye hemen başlayalım.

Ethereum fiyatı düşecek mi?

Satıcı taraf, Ether rotasını tekrar destek bölgesine kadar gönderdi. Boğalar ancak burada piyasaya geri döndü ve Ethereum'u 2.733 dolardaki direnç bölgesinin biraz altına kadar geri çekilmeye müsade ediyor. Ethereum 3,273 dolardaki tarihi yüksek seviyeyi kırmadığı sürece, her an başka bir satış beklenebilir. İlk gösterge, 2.578 dolardaki destek işaretinin altına bir düşüş olabilir. Ethereum tekrar bu fiyat seviyesinin altına düşerse, 2150 dolar bölgesi tekrar hedef haline gelebilir. Boğalar zemine geri dönmezse, 2.161 dolardaki düşük seviyenin yeniden test edilmesi planlanmalıdır. Bu bölgede satış baskısı devam ederse, bir satış dalgası daha gelir ve bu sebeple 1771 dolar bölgesne kadar geri çekilme yaşanabilir.

Cardano (ADA): Desteklere veda dip seviyelere merhaba...

Cardano (ADA): 0,88 doları (Önceki hafta: 0,99 dolar)

ADA coin hedef fiyatı kaç dolar?

Dirençler/Hedefler: 0,93 dolar, 1,00 dolar, 1,10 dolar, 1,19 dolar, 1,25 dolar, 1,42 dolar, 1,48 dolar, 1,59 dolar, 1,77 dolar, 1,82 dolar, 1,91 dolar, 2,00 Dolar.

Destekler: 0,82 dolar, 0,75 dolar, 0,70 dolar, 0,58 dolar, 0,48 dolar, 0,39 dolar, 0,33 dolar, 0,26 dolar.

ADA fiyatı, temel desteğin altına düşüyor ve 52 haftanın yeni en düşük seviyesine düşüyor.

İlk önemli grafik teknik engel olarak 1.00 dolar.

0,75 dolar şu anda aşağı yönde ilk destek görevi görüyor.

Cardano'nun rotası da Bitcoin düzeltildiği için aşağı yöneldi. Grafikler ADA coin için 0,50 dolar civarında bir dip gösteriyor. Bu aşırı düşük fiyat, bir kripto borsasında likidite eksikliğine iyi bir örnektir. Binance and Co.'daki dip seviye ise 0.75 dolar bulunuyor ve bu nedenle tam olarak son Cardano analizinde bahsedilen önemli sarı destek bölgesinde . Şu anda, ADA coinde şimdilik biraz toparlanıyor ve 0,82 dolardan direncin üzerine geri dönüyor. Ancak, ilk sıçramayı başlatmak için ADA coin fiyatının 0,93 dolar ile 1,00 dolar arasındaki kilit alanı yeniden ele geçirmesi gerekiyor. Aşağı yönde, 0,70 - 0,75 ABD Doları bölgesi artık kilit bir destek bölgesi olarak hareket ediyor.

Cardano (ADA) fiyatı yükselecek mi?

Dün, Perşembe günü Ukrayna'da savaşın başlamasına ilk tepki olarak net satıştan sonra, ADA coin rotası şu anda bir miktar toparlanıyor. Bugün en düşük seviyede Cardano, 0,82 dolarlık destekte destek buldu. Boğaların amacı, kısa vadede başka bir satış tehlikesini engellemek için Cardano'yu 0.93 doların ve özellikle 1.00 doların üzerine mümkün olduğunca çabuk geri çekmek olmalıdır. Alıcı taraf 1,00 dolar işaretini yeniden yakalamayı ve böylece EMA20'yi (kırmızı) aşmayı başarırsa, 1,10 dolar doğru bir artış planlanmalıdır.

Ancak yolda, süper trendin 1,08 dolar olduğu bir ilk engel var. En geç 1,10 dolar yatay direnç işaretine ek olarak EMA50 da var. Cardano'nun ilk denemede burada başarısız olması muhtemeldir. Bitcoin'de tarihi zirvelerine doğru sürekli bir rahatlama rallisi olursa ve bunun sonucunda ADA coin yaklaşık 1,20 dolar yükselirse, şu an için bir nüksetme riski engellemiş olacaktır. Cardano daha sonra 1.20 dolar üzerinde istikrar kazanırsa, odak yeniden 1.25 dolara döner.

Cardano tekknik göstergeleri

Hem RSI hem de MACD göstergesi, günlük grafikte aktif satış sinyalleri gösteriyor. Aynı durum haftalık olarak da görülebilir. Burada da her iki gösterge de aktif satış sinyalleri vermeye devam ediyor. Her iki gösterge de hala aşırı satılmış olsa da, sürekli bir geri dönüş belirgin olmadığı sürece, bu durum şu an için ihmal edilebilir. Önümüzdeki işlem haftalarında genel piyasa tekrar daha net bir şekilde aşağı yönelirse, Avalanche coin, Eylül 2021'deki tarihi düşük seviye olan 32.21 dolara bile düşebilir. Mevcut perspektiften bu destek, maksimum düşüş fiyatı hedefi olarak görülmelidir.

Kripto Para Analisti / Cem Arslan

İçerik yatırım tavsiyesi değildir.

