Ethereum Ralli Sinyali Veriyor! Bu Seviyeler Takip Edilmeli

Lider altcoin Ethereum, kripto para piyasasında yaşanan artışla birlikte ABD Doları karşısında 4.000 dolarlık bölgenin üzerine yükseldi.

Ethereum yeni bir artış başlattı ve 4.000 dolarlık direnç bölgesini aştı.

Fiyat 4.020 dolar ve 100 saatlik basit hareketli ortalamanın üzerinde işlem görüyor.

ETH/USD saatlik grafiğinde 4.020 dolara yakın dirençle önemli bir düşüş trendi çizgisinin üzerinde bir kırılma oldu.

Paritenin yakın vadede daha da yükselmesi için 4.100 doları temizlemesi gerekiyor.

Piyasa değeri bakımından en büyük kripto para birimi olan Ethereum, geçtiğimiz gün 3.950 dolar ve 3.980 dolar direnç seviyelerinin üzerinde istikrarlı bir artış başlattı. Öyle ki ETH, 4.020 dolar seviyesinin ve 100 saatlik basit hareketli ortalamanın üzerine bile tırmandı.

Ayrıca, saatlik ETH/USD grafiğinde 4.020 dolara yakın dirençle önemli bir düşüş trendi çizgisinin üzerinde bir kırılma gerçekleşti. Ethereum'da yaşanan bu artışla birlikte fiyat 4.075 dolara kadar yükseldi ve şu anda 3.750 dolardan 4.075 dolara son artışın %23.6 Fib geri çekilme seviyesinin üzerinde kazançlarını konsolide ediyor.

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Bununla birlikte Ethereum şu anda hala 4.020 doların ve 100 saatlik basit hareketli ortalamanın üzerinde işlem görüyor. Ayrıca ETH grafiğinde 4.020 dolara yakın destekle bağlantılı bir yükseliş trendi çizgisi de mevcut.

Ethereum'da takip edilmesi gereken kritik seviyeler göz önüne alındığında yukarı yönde ilk direnç 4.080 dolar seviyesine yakınında yer alırken. Bir sonraki büyük direnç 4.100 dolar civarında bulunuyor.

Popüler kripto para birimindeki artış göz önüne alındığında 4.100 dolar seviyesinin üzerinde net bir yukarı yönlü kırılma, fiyatı yakın vadede daha da yukarıya taşıyabilir. Artışın hız kazanması durumunda boğaların bir sonraki durağı 4.200 dolar seviyesi olabilir, bunun üzerinde fiyat daha sonra 4.250 dolara yükselebilir ve daha fazla artış fiyatı 4.350 dolar seviyesine kadar çıkartabilir.

ETH'DE KÖTÜ DURUM SENARYOSU

Ancak Ethereum 4.080 dolar seviyesinin üzerinde yeni bir artış başlatamazsa, yeni bir aşağı yönlü bir düzeltme başlatabilir. Aşağı yönde ilk destek 4.020 dolar seviyesine yakınken ilk kilit destek 3.950 dolar seviyesinin ve 100 saatlik basit hareketli ortalamanın yakınında şekilleniyor.

Bir sonraki büyük destek ise 3.920 dolar civarında yer alıyor. Dolayısıyla 3.920 dolarlık desteğin altında gerçekleşecek olası net bir kırılma, Ethereum'da kayıpları artırabilir.

TEKNİK GÖSTERGELER

Saatlik MACD: ETH/USD için MACD yükseliş bölgesinde hız kazanıyor.

Saatlik RSI: ETH/USD için RSI şimdi 50 seviyesinin üzerinde.

Ana Destek Seviyesi: 3.920 Dolar

Ana Direnç Seviyesi: 4,100 Dolar

Kaynak:CoinTurk

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.