Kripto paralara ilgi son dönemlerde iyice artmış bulunmakta. Altın, dolar veya gayrimenkul dışında yatırım yapmak isteyen kişiler kripto para piyasasına yöneldi. Bu sebeple de yatırımcılar kripto paraları araştırmakta. Ethereum en yaygın olarak bilinen kripto para türlerindendir. Peki, Ethereum nedir ve nasıl çalışır? Ethereum nereden satın alınır?

Vitalik Buterin, Ethereum'u 30 Temmuz 2015 piyasaya ilk kez sundu. Ethereum olarak bilenen Ether aslında ağın adıdır. “Ether” ise Ethereum ağı tarafından kullanılan yerel kripto para birimi tokenidir. Bu token Bitcoin'den sonra bilenen ikinci kripto para birimi olduğu için birçok yatırımcının dikkatini çekti. Bu sebeple de yatırımcılar Ethereum'u merak etmeye başladı. İşte merak edilen haberin detayı…

Ethereum nedir ve hangi altyapıyı kullanır?

Ethereum, ERC-20 kod sistemi sayesinde birçok kripto para biriminin altyapısını oluşturan merkeziyetsiz ve açık kaynak kodlu bir blok zinciridir. 30 Temmuz 2015 tarihinde Vitalik Buterin ilk kez piyasaya sunuldu. Ethereum blok zincirinin kurumsal kripto para birimi ise Ether'dir.

Ethereum nasıl çalışır?

Ethereum, Blockchain teknolojisini alıp geliştirmiştir ve akıllı kontratlar aracılığı ile sadece bir kayıt tutma olanağı değil, daha çeşitli alanlarda kullanılmak üzere programlanmıştır. Ethereum blockchain yalnızca işlem listesini değil ağın son durumunu da depolar. Birçok uygulama geliştiricisine yaratıcılık konusunda ortam sağlayan bir sistemdir. Ethereum'un sistemi Bitcoin'e çok benzemektedir. Bitcoin blok zinciri bir banka defterine benzetilmekteyken Ethereum, blok zinciri daha ziyade bir bilgisayar gibidir. Bitcoin blok zinciri gibi işlemlerin belgelendirilmesini ve güvenliğini sağlasa da ondan çok daha esnektir.

Kurumsal Ethereum İttifakı nedir?

Çeşitli blok zincir kuruluşları, araştırma grupları ve 500 firma temsilcisi Mart 2017'de Ethereum İttifakı'nı desteklediğini açıklamıştır. Bu bu ittifaka ConsenSys, CME Group, Cornell Üniversitesi, Toyota Araştırma Enstitüsü, Samsung SDS, Microsoft, Intel, J.P. Morgan, Cooley LLP, Merck KGaA, DTCC, Deloitte, Accenture, Banco Santander, BNY Mellon, ING ve Kanada Ulusal Bankasını da içeren 116 üye katıldığını bildirmiştir. Temmuz 2017 döneminde Ethereum İttifakı eski şirketlere ek olarak MasterCard, Cisco Systems, ve Scotiabank'ı da içeren 150'nin üzerinde üye sayısına ulaşmıştır.

Ethereum (Ether) nereden alınıp satılır?

Kripto paraları alabileceğiniz hem yabancı dil kaynaklı hem de Türkçe destekli birçok site ve uygulama bulunmaktadır.

Not: Yukarıdakilar bilgi amaçlı olup yatırım tavsiyesi değildir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.