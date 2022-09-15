Ethereum Merge nedir? Ethereum Proof Of Stake hakkında bilinmesi gerekenler

Ethereum'dan Ethereum 2.0'a, Proof of Work'ten Proof of Stake'e kadar birleşmeyle ilgili her şey şimdi Timetürk'te.

Bu sabah Türkiye saatli ile 10:44'te, birleştirme ile kripto tarihi yeniden yazıldı. Ethereum, Proof-of-Work konsensüs mekanizmasından, Ethereum 2.0 dönemini başlatan Proof of Stake'e geçti. Genel pazar için geniş kapsamlı etkileri olan kripto alanında bir ilk.

Ethereum 2.0, birleşmenin nasıl gittiği, Hisse Kanıtı'ndan geçişin yatırımcılar için ne anlama geldiği, ikinci en büyük kripto para biriminin önemli ölçüde daha yeşil bir geleceğe doğru bu tarihi adımla şüphecilerin zihinlerini sakinleştirip sakinleştiremeyeceği hakkında tüm bilgiler ve daha fazlası için Timetürk ekranlarından gözünüzü ayırmayın.

Ethereum Merge güncellemesi nedir?

Kripto alanının yıllardır beklediği an geldi: Ethereum, konsensüs sürecini Proof of Work'ten Proof of Stake'e 10:44'te değiştirdi ve böylece tarih yazdı. Daha önce hiç bir blok zinciri, anında başka bir fikir birliği sürecine geçmedi.

Herkül görevi tamamlandı: Ethereum için yeni bir dönem başlıyor. “ The Merge ” olarak bilinen Ethereum konsensüs mekanizmasındaki değişiklik şu anda herkesin dilinde. Merge en temel düzeyde, Ethereum'un yazılımına yapılan bir yükseltmedir. Her şey planlandığı gibi giderse, sekiz yılı aşkın çalışma ve tartışmadan sonra bugün yükseltme gerçekleşti.

Değişiklik, Ethereum'u "iş kanıtı" olarak bilinen mevcut teknolojik altyapısından "pay kanıtı" adı verilen daha enerji verimli bir altyapıya kaydıracak. Yükseltme, enerji tüketimini azaltmanın yanı sıra, platformun imza para birimi ve Bitcoin'den sonra en değerli ikinci dijital varlık olan Ether'de işlem yapmak için gereken yüksek ücretlerde nihai indirimler de dahil olmak üzere faydalar sağlamayı amaçlıyor.

Ethereum Classic: Hashrate, birleştirme sırasında patlıyor

Ethereum birleşme ile kripto tarihi yazarken, “orijinal” Ethereum ağının hash oranı rekor bir seviyeye ulaştı. Bitinfocharts'a göre, hash oranı şu anda 71 TH/s, önceki güne göre yüzde 21'lik bir artış anlamına geliyor. “Orijinal” Ethereum ağının bilgi işlem gücü böylece yeni bir rekor seviyeye ulaştı. Artış muhtemelen Ethereum blok zincirine konsensüs geçişinden kaynaklanıyor. Bugünkü birleşme ile Ethereum blok zinciri madenciliği durduracak.

Ethereum 2.0: Madenci grubu blok zincirini bölmeyi planlıyor

Bir grup ETH madencisi, Proof of Stake'e geçmekten memnun değil. Birleşmeyle birlikte bir Ethereum hard fork planlıyorlar.