Ethereum Merge nedir? Ethereum Merge güncellemesi ne oluyor? Ethereum Merge güncellemesi ne zaman? Ethereum Merge ne işe yarayacak?

Kripto para piyasasında bütün gözler Ethereum’a çevrildi. Merge güncellemesiyle birlikte pek çok şey değişecek. Merge güncellemesinden sonra Ethereum değeri artar mı? Altcoinler Ethereum Merge güncellemesinden sonra düşer mi, çıkar mı? Ethereum Merge nedir, ne işe yarayacak? Ethereum Merge güncellemesi ne zaman yapılacak? İşte Ethereum Merge ile ilgili bilmeniz gerekenler…

Kripto para piyasasında Ethereum Merge güncellenmesi için nefesler tutuldu. Bu süreçte kripto para ile ilgilenenler ve bu piyasayı takip edenler Ethereum Merge güncellenmesini merak ediyorlar. Peki Ethereum Merge güncellenmesi nedir, neler değiştirir? Ethereum Merge'den sonra neler olacak? Ethereum Merge piyasayı nasıl etkiler? Ethereum Merge güncellenmesi neden yapılıyor? İşte bütün bu soruların cevabı haberin devamında…

Ethereum Merge nedir?

Kripto para piyasasında düzenlenen işlemler tek bir merkez tarafından kayıt altına alınmıyor, merkeziyetsiz bir yapıda toplu olarak kaydediliyor. İşlem kayıtlarının blokları, zincirdeki çeşitli kişi/ağ tarafından ekleniyor. Ancak bu durum olası biz usulsüzlük ve güvensizliğe sebebiyet verebilir. Böyle bir olumsuzluğun önüne geçmek adına bir sistem geliştirildi.

Kripto para yatırımcıları Ethereum Merge güncellemesi için beklemeye koyuldular. Küresel çapta yaygın olarak kullanılan Ethereum, kendisinde büyük bir değişiklik oluşturacak ve birçok optimizasyonun önüne açacak bir güncelleme için hazırlıklarının son aşamasına geldi. Ethereum'da gerçekleşecek olan Merge sürecinin başlamasıyla birlikte Ethereum'un nasıl etkileneceği ve nelerin değişeceği araştırma konusu oldu.

Ethereum Merge güncellemesi ne zaman yapılacak?

Kripto para piyasasında güvenlik açısından büyük fark oluşturacak ve piyasayı sallayacak Ethereum Merge güncellemesinin 15 Eylül'de (bugün) gerçekleşmesi bekleniyor.

Kripto para piyasalarında Ethereum Merge güncellenmesinin nasıl olacağı, neler değiştireceği araştırılıyor. Ethereum Merge güncellenmesinden sonra neler olacak? Ethereum Merge faydası ne olacak? Ethereum değeri artacak mı? Ethereum Merge'den sonra kripto para değeri artar mı?

Ethereum Merge kripto paralarda ne değiştirecek?

2015'te piyasa sürülen ve altcoinlerin lideri olan Ethereum blok zinciri akıllı sözleşmeleri ve balance'ı içermekte ve bu zincir PoW (Proof of Work) kullanılarak güvence altına alınmaktaydı. Yine bunun yanında Mainnet (Ethereum Mainnet) adı verilen bu yürütme mekanizmasındaki kullanıcı işlem ücretleri ile finanse edilmekteydi ve işlem ücretleri madencilere aktarılmaktaydı.

Bir diğer yanda da gelecekte adından sıkça söz ettirecek bir teknoloji olan Beacon Chain bulunuyor. Aralık 2020'de piyasa sürülen Beacon Chain, hiçbir ek işlem gerektirmeyen bir sistem. Yalnızca PoS (Proof of Stake) blok zinciri olarak hizmet sağlıyor. Bu modelde kullanıcılar işlem ücretlerini ödemeye devam ediyor ancak PoW'dan farklı olarak bu ücretler madencilere değil Stakerlara aktarılıyor.

Ethereum Merge güncellenmesi hakkında detaylar

- Ethereum çıkış yaptığı yıl olan 2015'ten beri PoW kullanmakta.

- PoW mekanizmasında işlem ücretleri madencilere aktarılmakta

- 2020'de sürülmüş olan PoS mekanizması Ethereum'un geçiş yapacağı mekanizmayı temsil etmekte.

- PoS mekanizmasında işlem ücretleri Stakerlara aktarılmakta.

- Merge yani Birleşmenin 15 Eylül tarihinde gerçekleşmesi beklenmekte.

PoW mekanizmasında işlemleri doğrulamak için önemli oranda enerji, donanım ve işlem gücü gerekirken PoS mekanizmasında işlemleri doğrulamak ve böylece daha az elektrik kullanmak için belirli miktarda ETH'yi kilitlemiş (veya Stake etmiş) olmak yeterli.

Merge nedir? Madencilik bitecek mi?

Merge, Ethereum Mainnet'i 2020'de ortaya çıkan Beacon Chain ile birleştirecek ve PoW mekanizmasından PoS mekanizmasına geçiş yaptıracak bir yükseltmeyi temsil etmekte.

Ethereum Merge'ü, geleneksel madenciliği ortadan kaldıracak bir Ethereum yükseltmesi olacak. Yani güçlü bilgisayarların ve üst düzey enerji tüketiminin işlem kanıtı için kullanılması geride kalacak ve Ethereum Mainnet'in temel birimi olan ETH sahiplerinin stake ile ağa güç sağlayacakları bir sisteme geçiş yapılacak.

Bu hususun ise çevrecilik perspektifinde pozitif bir etkisi olacak çünkü gereksiz güç tüketimi büyük ölçüde azalacak. Hatta Ethereum Foundation'a göre, Merge sonrasında Ethereum'un güç tüketiminin yüzde 99 oranında azalması öngörülüyor.

Ethereum Merge ile neler değişecek?

- Ethereum Mainnet ile Beacon Chain PoS mekanizması birleşecek

- Bu birleşme Ethereum için PoW'un sonu olacak ve tam anlamıyla PoS'a geçiş yapılacak

- Bununla beraber sharding'de dahil olmak üzere gelecekteki ölçekli yükseltmelerin aşaması belirlenecek

- Birleşme ile Ethereum'un enerji tüketiminin yüzde 99 oranında azalması bekleniyor.

Ethereum Merge güncellenmesi neden yapılıyor?

"Merge" güncellemesiyle birlikte, Ethereum blok zincirinde "iş kanıtı" sisteminden, "hisse kanıtı" sistemine geçiş yapılacak. Bu güncelleme, Ethereum'un mevcut yürütme katmanının (Mainnet), yeni hisse kanıtı katmanı olan Beacon Chain ile birleştirilmesini ifade ediyor.

"Hisse kanıtı" sistemi, blok zinciri sürdürmek için güçlü donanım ihtiyacını ortadan kaldırarak enerji tüketimini düşük seviyeye indiriyor. Bu sistemde doğrulayıcı olmak için 32 ETH'nin (anlık değerle 55 bin 200 dolar) sisteme teminat olarak sunulması gerekiyor. Doğrulayıcıların blok zincirdeki defterleri doğru tutma payları, kazanacakları ödülün miktarını etkiliyor. .