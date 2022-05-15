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TIMETURK / DİJİTAL PARA / Ethereum (ETH): İyileşme rallisi devam ediyor

Ethereum (ETH): İyileşme rallisi devam ediyor

Son birkaç işlem gününde büyük bir fiyat düşüşünden sonra, Ethereum (ETH) fiyatı tekrar 2 bin doların üzerinde istikrar kazanmaya çalışıyor. Özellikle eter balinaları satın almaya devam ediyor.

4 Saat Önce
2022-05-15 00:57:00
Ethereum (ETH): İyileşme rallisi devam ediyor

Ethereum Geleceği

  • Satış, Ethereum'u bir karşı hamle başlamadan önce 2021 yazı tarihinin en düşük seviyesi olan 1.800 dolara geri itti.
  • Ethereum şu anda tüm zamanların en yüksek seviyesinin yüzde 56 altında işlem görüyor.
  • Mevcut teknik geri dönüş, öncelikle aşırı satım durumundan kaynaklanmaktadır.
  • 2.305 dolarlık alan şimdi ilk güçlü direnç olarak hareket ediyor.
  • 2.733 dolar ile 2.815 dolar arasındaki bölge ancak bu fiyat işareti açıkça yeniden yakalandığında yatırımcıların odağına geri dönüyor.
  • Haftanın en düşük seviyesi olan 1.766 doların altına sürekli bir düşüş, 1.500 dolar aralığında yeni fiyat hedeflerini harekete geçirebilir.

Ethereum Tekrar Yükselecek Mi?

  • Boğalar son günlerde ciddi şekilde cezalandırıldı. Devam eden çok yüksek rekabet oranlarına rağmen, ether fiyatı bir karşı hareket başlamadan kısa bir süre önce 2 bin doların altına düştü.
  • İlginç bir şekilde, Ethereum balinaları büyük bir şekilde eter biriktirmeye devam ediyor gibi görünüyor. Birçok yatırımcı Ethereum 2.0'ı ve iş kanıtından hisse kanıtına geçişi beklemeye devam ediyor.
  • Bugünkü toparlanma, kısa vadede ilk toparlanma olarak görülebilir. Bu aynı zamanda 12 saatlik grafikte bir yükseliş ayrışması ve günlük ve haftalık grafiklerde aşırı satım göstergeleri ile örtüşüyor.
  • Bununla birlikte, başka bir satış tehdidini azaltmak için Ether fiyatının şimdi zamanında 2.160 dolarlık direncin üzerine çıkması gerekiyor.
  • Optimal olarak, Ethereum önümüzdeki işlem günlerinde sarı direnç alanını 2.305 dolar ile 2.448 dolar arasında başlatmaya çalışır. Boğalar ve ayılar arasında yönlü bir savaş zaten burada beklenebilir.
  • Boğalar sarı direnç bölgesini yeniden ele geçirmeyi başarırsa, yatırımcılar yeniden 2.733 dolar işaretine odaklanabilirler.
  • EMA50, süper trend ve yatay dirençten gelen bu güçlü direnç, önümüzdeki ticaret haftası için ilk önemli fiyat hedefini temsil ediyor.

Ethereum Düşmeye Devam Edecek Mi?

  • Ayılar, Bitcoin'deki (BTC) zayıflıktan yararlanıyor ve ether fiyatını bir önceki yılın yaz aylarından en düşük seviyelere çekiyor.
  • Ancak, 1.713 dolarlık kilit destek henüz çalıştırılamadı.
  • Boğalar 1.766 dolardan piyasaya geri döndü ve Ethereum'da bir satışı engelledi.
  • Ayılar satış baskısını sürdürür ve 2.305 doların güçlü direncin yeniden yakalanmasını engellerse, başka bir düzeltici hareket düşünülebilir.
  • Önümüzdeki işlem günlerinde Ethereum 1.947 doların altına düşerse ve 1.902 dolardaki 23 Fibonacci düzeltmesinden de vazgeçilirse, haftalık en düşük seviyenin yeniden test edilmesi beklenebilir.
  • 1.703 doların altına bir düşüş, grafiği tekrar bulanıklaştırıyor.

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