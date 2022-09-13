Ethereum'da kritik gelişme; 'Merge' güncellemesi

Ethereum blok zincirinde yapısal değişiklikleri içeren 'Merge' güncellemesinin 2 günden az bir sürede tamamlanması planlanıyor.

Ethereum blok zincirindeki birtakım yapısal güncellemeleri ifade eden "Merge (birleşme)" ile birlikte, ağdaki enerji tüketiminin en az yüzde 99 azaltılması hedefleniyor.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, blok zincirlerde gerçekleştirilen işlemler tek bir merkez tarafından kaydedilmek yerine, merkeziyetsiz bir yapıda toplu olarak kayıt altına alınıyor. İşlem kayıtlarının blokları, zincirdeki birçok farklı kişi/ağ tarafından ekleniyor. İşlem kayıtlarının farklı kişiler tarafından eklenmesi sebebiyle, bu kayıtlarda yapılacak usulsüz değişikliklerin önüne geçmek ve güvenliği sağlamak için bir sistem gerekiyor.

Ethereum blok zinciri halihazırda, işlem güvenliğini sağlamak için "iş kanıtı (proof of work)" çalışma prensibine dayalı enerji tüketiminin yoğun olduğu bir sistem kullanıyor. Bu sistemde "madenciler", sahip oldukları bilgisayar gücüyle hesaplama bulmacalarını çözerek yeni işlem bloklarını doğruluyor ve karşılığında ödül olarak "token" kazanıyor. Piyasaya çok fazla yeni "token"ın girmesini önlemek için bulmacaları çözmenin zamanla zorlaşmasından dolayı daha yüksek işlem gücü gerekiyor. Bu durum, enerji tüketimini artırarak çevreyi olumsuz etkiliyor.

Karbondioksit emisyonunu yılda 35 milyon metrik ton azaltması bekleniyor

"Merge" güncellemesiyle birlikte, Ethereum blok zincirinde "iş kanıtı" sisteminden, "hisse kanıtı" sistemine geçiş yapılacak. Bu güncelleme, Ethereum'un mevcut yürütme katmanının (Mainnet), yeni hisse kanıtı katmanı olan Beacon Chain ile birleştirilmesini ifade ediyor.

"Hisse kanıtı" sistemi, blok zinciri sürdürmek için güçlü donanım ihtiyacını ortadan kaldırarak enerji tüketimini düşük seviyeye indiriyor. Bu sistemde doğrulayıcı olmak için 32 ETH'nin (anlık değerle 55 bin 200 dolar) sisteme teminat olarak sunulması gerekiyor. Doğrulayıcıların blok zincirdeki defterleri doğru tutma payları, kazanacakları ödülün miktarını etkiliyor.

Zincirdeki herhangi biri, birinin zincire hatalı bloklar eklediğini tespit ederse, suçlu taraf sisteme teminat olarak sunduğu miktarı kaybediyor. Yeni sistem, doğrulama işlemi yaparak ödül kazanmak için bilgisayarların işlem gücünden ziyade doğrulayıcıların işlem başarısına odaklanıyor.

İşlem gücüne bağlı ödüllendirmeyi rafa kaldıran "Merge" güncellemesinin enerji tüketimini yüzde 99,95 azaltması bekleniyor. Yeni sistemde doğrulayıcılar bilgisayarlarını 7 gün 24 saat çalışır durumda tutmaya devam edecek olsa da daha az işlem yapması sebebiyle düşük enerji tüketecek. Uzmanlar, "Merge" güncellemesinin başarılı olması durumunda, karbondioksit emisyonunu yılda 35 milyon metrik ton azaltmasını bekliyor.

"Birleşme" gelecek günlerde tamamlanacak

Gelecek günlerde tamamlanması beklenen söz konusu birleşmeye ilişkin arama motoru Google bir geri sayım sayacı oluşturdu. Kullanıcılar Google'da "Ethereum Merge" araması yaparak bu sayaca ulaşabiliyor. Sayaç, ağın işlem gücünü ifade eden "hash oranı" ve çeşitli verilere göre anlık olarak ilerliyor. Sayaca göre, Ethereum blok zincirindeki "Merge" güncellemesinin 1 gün 17 saat 30 dakika içerisinde tamamlanması öngörülüyor.

Uzmanlar, Ethereum'daki bu güncellemenin başarısında madencilerin yaklaşımının da önemli rol oynayacağını ifade ediyor. Eğer madenciler yeni sisteme geçişe sıcak bakmaz ve yeterli doğrulayıcı sayısına ulaşılamazsa yeni sistemle ilgili problemlerin ortaya çıkabileceği belirtiliyor.

Bazı uzmanlar ise Ethereum ağının 2016 yılında Ethereum ve Ethereum Classic olarak iki blok zincire ayrıldığını, Ethereum'un yeni sisteminde devam etmek istemeyen kullanıcıların Ethereum Classic'e geçiş yapabileceğinin altını çiziyor.

"Merge" güncellemesinin enerji tüketimini azaltmasının yanı sıra, daha az blok ödülü sunarak, piyasa değeri bakımından ikinci sırada yer alan Ethereum'un (ETH) değerine olumlu etki etmesi ve ETH'nin enflasyonist büyümesini yavaşlatması bekleniyor. AA .