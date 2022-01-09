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TIMETURK / DİJİTAL PARA / En çok yatırım yapılan kripto paralar hangileridir?

En çok yatırım yapılan kripto paralar hangileridir?

Kripto para, 2008 yılında genellikle internet üzerinden kullanılmak üzere tasarlanmış, merkezî olmayan dijital para birimleridir. En çok bilinen kripto paralar Bitcoin ve Ethereum gibi kripto paralardır. Son yıllarda birçok kişi kripto paralara yatırım yapmakta. Kripto paralara yatırım yapmak isteyen kişiler en çok bilinen kripto paraları araştırmakta. Peki, en çok tercih edilen kripto paralar hangileridir?

6 Dakika Önce
2022-01-09 14:44:42
En çok yatırım yapılan kripto paralar hangileridir?

Kripto paralar günümüzde altın veya dolar gibi yatırım amaçlı kullanılan değer birimleridir. Özellikle son on yıl içerisinde, kripto para birimleri hükümetler tarafından basılan paraya dijital bir alternatif olarak sunuldu. Bu nedenle de birçok yatırımcının güvenini kazandı. Kripto paraya yatırım yapmak isteyen kişiler bilgi sahibi olmak için arama motorlarında sorularına cevap aramakta. İşte merak edilen haberin detayı…

En çok tercih edilen coinler hangileridir?

Kripto para birimi olan Bitcoin 2008 yılında Satoshi Nakamoto tarafından yazılmış bir makaleyle ortaya çıkmıştır. 2009 yılında ilk işlemini yapmıştır. Satoshi Nakamoto'nun kim olduğu bilinmemekle beraber bir Japon olduğu tahmin edilmektedir. Kripto paralar nakit paranın sanal biçimi olarak bilinmektedir. Sanal para kullanılırken hiçbir aracı ve ya merkezi otoriteye ihtiyaç duyulmaz. İşte en çok tercih edilen kripto paralar;

Bitcoin

Ethereum

Binance Coin

Solana

Cardano

XRP

Terra

Polkadot

Avalanche

Dogecoin

Polygon

TerraUSD

Algorand

Litecoin

NEAR Protocol

Cosmos

Bitcoin Cash

Internet Computer

TRON

Stellar

Fantom

VeChain

Hedera

Filecoin

Theta Network

Kripto paraların farkı nedir?

1-Kripto paralar bir otorite tarafından çıkarılmamakta ve kontrol edilmemektedir. Dolayısıyla normal paralar gibi merkezi bir yapıya dayalı değillerdir.

2-Kripto paralar ile işlem yapılırken ise kişisel bilgilere ihtiyaç duyulmakta ve bu bilgiler herhangi bir otorite ile paylaşılmaktadır. Dolayısıyla kripto para ile gerçekleştirilen işlemler gizlidir. Normal paralar da işlemler gizli değildir.

3-Normal paralar birçok ülke tarafından yasal düzenlemelerle düzenlenmesine rağmen kripto paralar henüz oldukça yeni varlıklar olması itibariyle az sayıda ülke tarafından sınırlı olarak düzenlenmektedir.

4-Normal para işlemleri, kripto paralara kıyasla siber saldırılara karşı oldukça zayıf ve manipülasyonlara açık iken blockchain tabanlı kripto para birimleri bahse konu saldırılara karşı çok daha güçlü ve güvenlidir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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