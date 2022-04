En başarılı Bitcoin yatırımcıları hangi ülkeden. Türkiye kaçıncı sırada?

Bitcoin kazançları hakkında ilginç bir analiz invezz.com’dan geldi. Kripto haber sitesinin yayınladığı analizde bireysel bazda Bitcoin’den en çok kar elde eden ülkelerin listesini oluşturdu. Listede ilk sıraya Fransızlar yerleşirken, Türkler 22. sırada bulunuyor.

Kripto haber sitesi Invezz, Bitcoin yatırımında en başarılı ülkelerin hangileri olduğunu belirlemek için veri setlerini karşılaştırmaya başladı.

Konuyu araştıran analistler ilk olarak, 2020'de dünyada gerçekleşen Bitcoin kazanımlarına göre ilk 25 ülkeyi gösteren Chainalysis'ten verileri topladı. Bu veriler en çok kazananlar arasından en iyinin kim olduğunu belirlemek için örnek küme olarak kullanıldı.

Beklenildiği gibi ABD 4,1 milyar dolarlık gerçekleşmiş toplam yekünde kazançla başı çekti. Ancak nüfus oranlarına bakıldığında, bu gerçekten de adil bir yarış olmuyor.

Ülkelere göre gerçekleşen toplam Bitcion kazanç grafiği.

Veri kümeleri birleştirildi

Her ülkeye üç faktöre dayalı bir puan atayarak ağırlıklı bir endeks oluşturuldu. Birinci element, o ülkede kişi başına gerçekleşen Bitcoin kazancı miktarı. İkincisi, benimsemenin en yüksek olduğu yeri belirlemek için TripleA ve Worldometers'tan gelen verilerle kriptoya yatırım yapan her ülkedeki vatandaşların yüzdesi. Son olarak, her yatırımcı başına bitcoin kazancı.

Bu şekilde, bir ülkenin sahip olduğu kripto tüccarlarının miktarı bu tüccarların başarısı ile orantılandı. Çin veri eksikliği nedeniyle bu listenin dışında tutuldu.

Bitcoin'de en iyi Fransızlar çıktı

Her ülkeye, üç ölçümün her birindeki sıralamaya göre 1-24 arasında bir puan sıralaması atayarak, toplu bir puan elde etmek için bu üç sıranın ortalaması alındı. Bu şekilde, en düşük toplam puana sahip ülke birinci oldu ve sıralama bu yöntemle devam etti. Başarı sıralamasına bakıldığına liderlik Fransa'da. Zirvenin geri kalanında ise Avrupa ülkelerinin hakimiyeti göze çarpıyor. Öyleki ilk 7'de sadece dördüncü olan Kanada bir Avrupa ülkesi değil. Öte yandan ABD 10. sırada yer alırken, İngiltere 9. çıktı.

Aşağıdaki tablo, üç ölçüm kriterinin her birine yerleştirilmeleriyle birlikte 24 ülkenin genel sıralamasını gösteriyor.

Dünya geneli bireysel kazanç başarı sıralaması.

Gördüğünüz gibi, Fransa kriptoya yatırım yapılan ülke yüzdesinde (%3.3) 12. sıradaydı, ancak kişi başına Bitcoin kazancında ve yatırımcı başına Bitcoin kazancında sırasıyla etkileyici bir üçüncü ve sekizinci oldu.

Türkiye 22.sırada yer aldı

Aşağıdaki grafik, soldan sağa doğru ilk 24'ü sıralıyor, her ülkenin kriptoya yatırım yüzdesinin yanı sıra bu kripto tüccarlarının her birinin kârı da görüntüleniyor. Bazı ilginç sonuçlar ortaya çıkarıyor. Örneğin, Ukrayna %12,7 ile en yüksek kripto yatırımcı yüzdesini kaydetti, ancak yatırımcı başına 72 dolarlık düşük bir kâr, şanslarını mahvediyor. Öte yandan, İsviçre, yatırımcı başına 1.268 dolarlık kazançla en karlı tüccarlara sahip, ancak ülkenin yalnızca %1.8'i kriptoya yatırım yaptığı için altıncı sırada bitiriyorlar.

Kripto piyasasına hayli ilgi gösteren Türk yatırımcılar söz konusu Bitcoin kazancı olduğunda maalesef zirveye yaklaşamadı. Ülkemiz yatırımcıları listede Tayland ve Brazilya'nın ardından 22.sırada yer aldı.

Grafik , yatırımcı yüzdesi ve yatırımcı başına Bitcoin kazancı.

Kaynak: kriptoparahaber.com .