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TIMETURK / DİJİTAL PARA / Elon Musk'tan meraklandıran paylaşım

Elon Musk'tan meraklandıran paylaşım

Tesla CEO’su Elon Musk, en büyük iki meme coin olan Dogecoin (DOGE) ve Shiba Inu (SHIB) için meraklandıran bir paylaşımda bulundu.

2 Saat Önce
2022-01-15 15:37:11
Elon Musk'tan meraklandıran paylaşım

Tesla CEO'su Elon Musk Twitter hesabından kripto para yatırımcılarını heyecanlandıran bir paylaşım geldi.

Musk, Dogecoin (DOGE) ve Shiba Inu (SHIB) için kafa karıştıran bir yorumda bulunarak, bu sefer yalnızca ‘yukarıya' işaret eden ‘top' emojisini Tweet'ledi.

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Çeşitli kripto para birimlerini destekleyen kripto topluluğu üyeleri Musk'tan hemen açıklama istemeye başladı.

Musk daha önce de yalnızca Dogecoin ile ödenebilecek şirket ürünlerinin satışını başlattığını duyurmuştu.

Birçok kişi şirketin bir sonraki adım olarak meme kripto para karşılığında elektrikli araba satmaya başlamasını bekliyor.

Yıllık olarak yüzde 1900 artış yakalayan ve piyasa değeri 25 milyar dolar olan DOGE şu dünkü yüzde 20'lik artışın ardından şu sıralar 0,0895 dolar seviyesinden işlem görüyor.

SHIB ise yüzde 1,63 değer kazanarak 0,0000311 dolarda…

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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