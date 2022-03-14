Elon Musk'tan kripto para açıklaması

Tesla CEO’su Elon Musk sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada elinde daha kripto paranın olduğunu ve satmayıp bekleteceğini açıkladı.

Elon Musk, gece “Önümüzdeki birkaç yıl için olası enflasyon oranı hakkında ne düşünüyorsunuz?” şeklinde bir tweet attı ve bu tweet'e MicroStrategy CEO'su Michael Saylor cevap verdi. Saylor, “Tüketici enflasyonu tüm zamanların en yüksek seviyelerine yakın devam edecek ve varlık enflasyonu tüketici enflasyonunun iki katı oranında olacak. Daha zayıf para birimleri çökecek ve sermayenin nakit, borç ve değer stoklarından #Bitcoin gibi kıt varlıklara kaçışı yoğunlaşacak” ifadelerini kullandı.

Saylor'un bu ifadelerine karşılık veren Tesla CEO'su şunları söyledi:

“Genel bir ilke olarak, bu başlıktan tavsiye arayanlar için, enflasyonun yüksek olduğu zamanlarda dolar yerine iyi ürünler yaptığını düşündüğünüz şirketlerde hisse senedi ya da ev gibi fiziksel şeylere sahip olmak genellikle daha iyidir.

Bitcoin, Ethereum veya Doge'a hala sahibim ve ne olursa olsun satmayacağım.”

Elon Musk'ın bu ifadelerinin ardından Dogecoin'de bir yükseliş yaşansa da popüler meme kripto para birimi ardından geri çekildi. (Banka Haberi) .