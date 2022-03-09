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Elon Musk'tan Bitcoin hakkında ilginç ve komik paylaşım
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TIMETURK / DİJİTAL PARA / Elon Musk'tan Bitcoin hakkında ilginç ve komik paylaşım

Elon Musk'tan Bitcoin hakkında ilginç ve komik paylaşım

SpaceX ve Tesla'nın CEO'su Elon Musk, aktif olarak kullandığı Twitter'dan şifreli bir mesaj yayınlayarak gündem oldu. Musk, birçok Uzak Doğu menşeili markanın ismini birleştirerek Bitcoin'in yaratıcısı olduğu iddia edilen Satoshi Nakamoto'nun adını yazdı.

42 Dakika Önce
2022-03-09 12:10:40
Elon Musk'tan Bitcoin hakkında ilginç ve komik paylaşım

Kripto paralara olan ilgisini uzun zamandır bildiğimiz ancak yaptığı paylaşımlarla piyasayı manipüle ettiğine inanılan milyarder iş insanı Elon Musk, Twitter'da yine gündem olacak bir paylaşım yaptı. Bu paylaşımda birkaç markanın ismini kullanan Musk, kripto paraların kralı olarak nitelendirebileceğimiz Bitcoin'in kurucusu Satoshi Nakamoto'nun ismini gösterdi.

Elon Musk'ın yaptığı paylaşımda yer alan markalar sırasıyla; Samsung, Toshiba, Nakamichi ve Motorola'ydı. Samsung'un "Sa", Toshiba'nın "Toshi", Nakamichi'nin "Naka" ve Motorola'nın da "Moto" bölümlerinin daire içine alındığını gördüğümüz paylaşımı bir araya getirdiğimizde, Satoshi Nakamoto isminin açığa çıktığına şahitlik ediyoruz.

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Aslına bakacak olursak bu paylaşımdaki görüntü, Elon Musk tarafından oluşturulmadı. Aynı paylaşım daha önce de farklı sosyal medya hesaplarında paylaşılmıştı. Ancak söz konusu görüntünün Elon Musk tarafından paylaşılmış olması, tahmin edebileceğiniz üzere daha fazla ilgi gördü. Peki bu paylaşım ne anlam ifade ediyor? Gelin ufak bir beyin fırtınası yapalım.

Satoshi Nakamoto, Bitcoin'in kurucusu olan kişi ya da grubun takma ismi. Bugüne kadar Satoshi Nakamoto olduğunu iddia eden bazı isimler de oldu. Bu isimler hala tartışma konusu. Satoshi Nakamoto eğer bir birey değil de bir grup ise Elon Musk'ın paylaşımındaki görüntü için Satoshi Nakamoto isminin ardındaki şirketlerin hangileri olduğunun gizeminin çözülmüş olabileceğini düşünebilirsiniz. Ancak bu da çok düşük bir olasılık. Zira Satoshi Nakamoto ismini oluşturacak sayısız kombinasyon olabilir.

Kaynak: webtekno.com .

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