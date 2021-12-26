Elon Musk paylaşım yaptı, Floki Inu sert yükseldi

Tesla ve SpaceX CEO’su Elon Musk, son olarak Floki isimli Shiba Inu cinsi köpeğine Noel Baba kostümü giydirdi. Floki Inu (FLOKI) adlı kripto paranın fiyatı yüzde 36 oranında yükseldi.

Dünyanın en zengin iş insanı Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk'ın Twitter üzerinden yaptığı paylaşımlar kripto para yatırımcıları tarafından yakından takip ediliyor.

Özellikle son dönemde Bitcoin başta olmak üzere Dogecoin, Shiba Inu ve Floki Inu gibi kripto para birimlerinde fiyatlamaları etkileyen Musk, yatırımcıları heyecanlandıran bir paylaşım daha yaptı.

Elon Musk, Noel gecesinde Floki Inu isimli Shiba Inu cinsi köpeğine Noel Baba kostümü giydirdi ve bunu Twitter üzerinden takipçilerine sundu. ‘Floki Santana' ve ‘Mutlu Noeller' notuyla yapılan paylaşımda Musk'ın köpeğine fiziksel Dogecoin taktığı görülüyor.

FLOKI INU FİYATI UÇUŞA GEÇTİ

Dünya çapında popüler olan Vikings dizisinde ‘Floki' isimli gemi yapım ustasından ilham alınarak piyasaya sürülen şaka coini Floki Inu'nun fiyatı Musk'ın paylaşımı sonrası sert yükseldi.

Geçtiğimiz güne 0.00012080 dolar seviyesinden başlayan Floki Inu, gece saatlerinde Elon Musk'ın paylaşımı sonrası kısa süre içerisinde yüzde 36 oranında yükselerek 0.00016530 dolar seviyesine çıktı.

Gün içerisinde zirve seviyeyi gördükten sonra Floki Inu'da satışlar derinleşti. Bugün Floki Inu fiyatı önceki kapanış seviyesine göre yüzde 5.32 oranında düşüşle 0.00012874 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Bol sıfırlı ve kuruşlu fiyatıyla sert dalgalanma kaydeden Floki Inu'da yatırımcıların işlem yaparken dikkatli olması öneriliyor.

FENERBAHÇE İLE ANLAŞMIŞTI

Geçtiğimiz haftalarda Floki Inu Fenerbahçe Spor Kulübü ile gündeme gelmişti. Önceki aylarda oldukça ilgi gören Fenerbahçe Token'i (FB) piyasaya süren kulüp, iki hafta önce yaptığı bir açıklamayla yeni bir kripto para adımı attığını duyurmuştu.

Sarı lacivertli kulüp, geçtiğimiz gün Rusya'nın en büyük futbol kulübü Spartak Moskova'nın da ortaklık kurduğu Floki Inu ile sponsorluk anlaşması imzaladığını açıkladı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.