El Salvador yine Bitcoin satın aldı

El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada 1 milyon dolar değerinde 21 adet Bitcoin satın alındığını duyurdu.

7 Eylül'de Bitcoin'i resmi para birimi olarak kabul eden Orta Amerika ülkesi El Salvador, bu tarihten itibaren Bitcoin'e yatırım yapmaya devam ediyor.

Vatandaşların ülke genelinde ellerinde tuttukları doları Bitcoin'e çevirebilmeleri amacıyla Bitcoin ATM'leri kurulurken yapılan Bitcoin alımları ise dikkat çekiyor.

1 MİLYON DOLAR DEĞERİNDE BITCOIN SATIN ALDI

El Salvador Başkanı Bukele, Twitter üzerinden bugün 1 milyon dolar değerinde 21 adet Bitcoin satın alındığını duyurdu.

El Salvador'un bundan önce de defalarca Bitcoin alımı yaptığı biliniyor. 4 Aralık'ta gerçekleşen büyük çöküşle birlikte El Salvador, 47 bin dolar seviyesinden 150 adet Bitcoin satın aldığını duyurmuştu.

BITCOIN DESTEKLİ TAHVİL İHRAÇ EDECEK

Öte yandan El Salvador 2022 yılında Blockstream ile ortaklaşa Bitcoin destekli 1 milyar dolarlık tahvil ihraç edecek. Tahvil, El Salvador'un Bitcoin şehri inşasında kullanılacak.

Kaynak:Uzmanpara

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.