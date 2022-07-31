Hazinedeki varlıklarının büyük bir çoğunluğunu Bitcoin'e çeviren El Salvador, son aylarda Bitcoin'in değer kaybetmesiyle birlikte büyük bir servet kaybetti.
El Salvador kripto para yüzünden servet kaybetti
El Salvador, Orta Amerika'da yer alan yaklaşık 6,9 milyonluk nüfusa sahip bir ülke. Son aylarda ise kripta paralar ile aldığı kararlarla gündemden düşmüyor.
2022-07-31 19:43:45
El Salvador'da Eylül 2021'de Nayib Bukele hükümeti Bitcoin'i yasal para birimi olarak kabul etmişti.
Bu nedenle de El Salvador, IMF ve bazı ülkelerle sorunlar yaşıyor. Bitcoin'i resmi ödeme aracı olarak kullanmasına son vermesi konusunda başta IMF olmak üzere birçok ülkeninpara kurumu ülkeye telkinlerde bulunuyor.
Ancak Nayib Bukele hükümeti ülke servetinin yarısnı kaybetmesine rağmen Bitcoin'den vazgeçmeye niyetli değil.
Tüm dünyada görülen resesyon, kripto para piyasalarını da etkilemeyi başardı. Özellikle Bitcoin ve Ethereum gibi popüler paraların yatırımcıları ise servetlerinde büyük kayıplar gördü. Ancak geçtiğimiz yıldan beri yüzlerce Bitcoin alan ülke, kripto paralar için yol haritasını değiştirmediğini söyledi.
Hatta bugün El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, 2023 ve 2025 yıllarına ait vadesi dolan devlet tahvillerinin ödenmesinde kullanılacak fonların sağlanması için meclise 2 kanun teklifi sundu. El Salvador Meclisinin toplam 84 sandalyesinden 64'ü Bukele'nin partisi Nuevas Ideas'a ait.
El Salvador Maliye Bakanı Alejandro Zelaya, blockchain teknolojisi (veya direkt Bitcoin) destekli bir tahvil çıkarmayı planladıklarını açıkladı. Konuyla ilgili verdiği demeçte, “Bir gecede sonuç alamayacağız. Yatağa fakir gidip milyonerler uyandıramayız” dedi.
El Salvador'un Bitcoin ısrarına halkın büyük bir çoğunluğu tepki gösteriyor. Halk Bitcoin'in resmi para birimi olarak kabul edilmesinin yoksul Latin Amerika ülkesine istikrarsızlık ve daha yüksek enflasyon getireceğinden korkuyor.
Bukele geçtiğimiz Kasım ayında Bitcoin tabanlı bir servis olan Liquid isimli 1 milyar dolarlık “Bitcoin tahvili” çıkaracağını duyurmuş ancak El Salvador Maliye Bakanlığı geçtiğimiz günlerde elverişsiz piyasa koşulları nedeniyle bu hamlenin ertelendiğini açıklamıştı.
El Salvador'un bugüne kadar ki Bitcoin yatırımları satın alınan değerinin yüzde 54 altında olduğu ve 55,8 milyon dolar zarar ettiği kaydediliyor.
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