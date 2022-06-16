Düşen piyasada kazandıran yerli coin

Bitay tarafından geliştirilen ve Türkiye’den globale açılmış ilk yerel coin unvanına sahip BITAY Coin kripto para birimlerinin düşüşte olduğu bir dönemde yükselen tek kripto para birimi olma başarısı gösteriyor.

Türkiye'nin global borsası Bitay, geliştirdiği BITAY Coin ile önemli bir başarıya daha imza atıyor.

BITAY Coin, son dönemde genelde düşüşte olan kripto para birimleri piyasasında fark yaratan bir başarıya imza attı. Piyasada görülen düşüş hareketleri yerli coin'lerde yaşanmadı. Kripto varlık piyasasında ön satışların (pre-sale) önemiBITAY Coinile yeniden kanıtlandı. 19 Nisan tarihinde 0,01 USDT ve 0,0125 USDT olarak iki ayrı teklif şeklindeön satışa sunulan BITAY Coin, 24 saatten az bir sürede yüzde 100 artış değerine ulaştı.Tüm dünyada düşüş trendinde olan ve genel bir güvensizliğin hakim olduğu kripto varlık borsalarının aksine,BITAY Coin, gösterdiği başarılı performans ile farkını ortaya koydu.

Globale açılan ilk yerel coin

Çok amaçlı bir yardımcı program token'ı olan BITAY Coin, Bitay'ınblok zinciri tabanlı yüksek teknoloji çözümleriyle sürekli geliştirip çeşitlendirdiği ekosistemini yenilikçi ödeme olanakları ile güçlendirirken, kullanıcılarına da birçok avantaj sunacak. BITAY Coin ile kullanıcılar işlem ücretleri indirimlerinden, kilit (stake) seçeneklerinden ve yakında hizmete sunulacak olan Bitay Visa kart avantajlarından yararlanabilecek. BITAY Coin,yatırımcısınakomisyon indirimleri dışında, Bitay Visa kredi kartında indirimler ve çeşitli kolaylıklar sunacak. BITAY Coin, Bitay NFT platformunda da öncelikli olma imkanısağlıyor. Avax teknolojisi ile çıkan BITAY CoinMayıs ayındaönce Hindistan, arkasından tüm dünyada yatırımcı talepleri almaya başlayarak globale açılmış ilk yerel coin unvanına sahip oldu.

Bitay Genel Müdürü Niyazi Yılmaz konu hakkında şunları söyledi:

“Kripto para piyasalarında son dönemde çeşitli nedenlerle ciddi oranlarda düşüşler görülüyor. Bu dalgalı ortamda önemli olan,istikrarlı bir yükseliş çizgisi yakalamak ve bunu sürdürmek. Türkiye'nin global borsası Bitay olarak AR-GE süreçlerini doğru bir şekilde yürüterek yüzde 100 kendi kaynaklarımızla geliştirdiğimiz ve dijital varlık yatırımcılarının arzına sunduğumuz BITAY Coinürünümüz ön satışlarda aldığı yüksek yatırım oranları ile farkını ortaya koydu. Ayrıca Bitay olarak globalde etkili tek Türk borsası olmamızınolumlu etkilerini de gördük.Bu dönemde borsa coin'lerinin yatırımcılar için daha güvenli bir liman niteliğinde olduğu da anlaşıldı.”

“Bitay olarak dijital varlıkların alım satımında, aracılık, token, NFT, ödeme sistemleri ve Visa kredi kartını da içeren yenilikçi ve avantajlı çözümlerimizle uçtan uca hizmet veriyoruz. Bitay olarak BITAY Coin'in de aralarında olduğu yenilikçi ürün ve çözümlerimizle ekosistemimizigeliştirmeye devam edeceğiz.”