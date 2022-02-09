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TIMETURK / DİJİTAL PARA / Dünyanın en büyük bankası açıkladı: Bitcoin'in 'adil' değeri ne kadar?

Dünyanın en büyük bankası açıkladı: Bitcoin'in 'adil' değeri ne kadar?

Dünyanın en büyük bankası JPMorgan, Bitcoin'in 'adil değerini' yeniden hesapladı ve sonucu paylaştı. Banka, Bitcoin'in adil değerinin 38 bin dolar olduğunu açıkladı. Bu değer, kasım ayında 35 bin dolar olarak açıklanmıştı.

3 Saat Önce
2022-02-09 12:50:24
Dünyanın en büyük bankası açıkladı: Bitcoin'in 'adil' değeri ne kadar?

Büyük bir düşüşün ardından son günlerde yeniden değerlenen ve değeri 44 bin doları aşan Bitcoin, dev isimlerin de ilgi odağı olmaya devam ediyor.

Bugün, bankacılık devi JPMorgan, kripto para piyasasının baba ismi Bitcoin'le ilgili yeni bir açıklamada bulundu. Banka, daha önce Bitcoin için açıkladığı ‘adil değeri' yükseltti.

Geçtiğimiz kasım ayında JPMorgan, Bitcoin ile ilgili beklentilerini açıklarken Bitcoin'in adil değerinin 35 bin dolar olduğunu ifade etmişti.

Şirket, bugün yaptığı açıklamadaysa Bitcoin'in adil değerini 38 bin dolar civarında hesapladıklarını duyurdu. Böylelikle Bitcoin'in JPMorgan'ın gözündeki adil değeri %8,57 oranında artmış oldu.

JPMorgan, 2022 yılı hedeflerinde 100 bin dolardan bahsetmişti

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Bugün 43 bin 700 dolar civarında değere sahip olan Bitcoin için JPMorgan, kasım ayında yaptığı açıklamada bazı hedeflere de yer vermişti. JPMorgan tarafından yayımlanan raporda Bitcoin için 73 bin dolarlık fiyat hedefinin uygun bir hedef olarak görüldüğü, 2022 yılı içinde de 100 bin dolara ulaşabileceği ifade edilmişti.

Bir ürünün, hizmetin ya da varlığın ‘adil değeri', muhasebede değerin belirlenmesinde rol oynayabilecek tüm faktörlerin göz önünde bulundurularak hesaplanan bir değerdir. Adil değer hesaplanırken üretim veya yenileme gibi maliyetleri, piyasa koşulları, arz ve talep konuları gibi nesnel faktörler hesaba katılır.

Kaynak: webtekno.com .

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