Dün dibi gören Kripto Para Piyasası, bugün şaha kalktı

Kripto para piyasalarında akıl almaz gelişmeler yaşanıyor. Daha bir gün önce milyarlarca dolarlık zarara neden olan kripto paralar, bugün yükseliş trendine geçtiler. En popüler kripto paralar arasında yüzde 30'dan fazla değerlenenler bile bulunuyor.

Birkaç gündür gündemin bir numaralı maddesini kripto para piyasaları oluşturuyor. Bir süredir düşüş trendi içerisinde olan kripto para birimleri, mayıs ayının başı itibarıyla kelimenin tam anlamıyla "çöktü". Yalnızca birkaç gün önce 40 bin dolar seviyelerinde seyreden Bitcoin, dün 27 bin dolar seviyelerine kadar geriledi. Elbette bu durum, altcoinlerin de kan gölüne dönmesine yol açtı. Bugünse artık sinirleri zorlayan başka bir durum yaşanıyor.

Piyasalardaki genel duruma baktığımızda; sanki geleneksel finans savunucularının olumsuz açıklamaları, piyasadan kaçış isteği, LUNA ve UST olayları hiç yaşanmamış gibi bir hava söz konusu. Öyle ki Bitcoin, bu makalenin yazıldığı an itibarıyla yüzde 10 civarı yükselişle 30 bin doların üzerine çıkmış durumda. Bu durum, altcoinlerde de kendisini göstermeye başladı. Piyasalarda neler yaşandığını anlamak çok zor...

*Kaynak: Coinmarketcap

Yeniden 31 bin dolar sınırına dayanan Bitcoin, bu sıçramayla yüzde 10 civarı değer kazanmış oldu. Ethereum'un (ETH) anlık değeri ise 2.078 dolar ki bu da neredeyse yüzde 10'luk yükseliş anlamına geliyor. Binance Coin (BNB) yüzde 20'den fazla değer kazanarak 303 dolar, Ripple 0,44 dolar seviyelerinden işlem görüyor. Türkiye'de çok sayıda yatırımcısı olduğu bilinen Cardano'daki (ADA) yükseliş ise yüzde 30'un üzerinde. Solana (SOL) yüzde 16'lık yükselişle 51 dolar, Elon Musk'ın gözdesi olan kripto para birimi Dogecoin (DOGE) ise yüzde 20'lik yükselişle 0,09 dolar seviyelerine ulaşmış durumda.

Ne oldu da piyasalar bir anda tersine döndü?

Kripto para piyasalarının bir anda tersine dönüşü ile ilgili açıklamalarda bulunan isimlerden bir tanesi Swissquote Bank kıdemli analisti İpek Özkardeskaya'ydı. Kripto para piyasalarına olan güvenin tahminlerden yüksek olduğunun anlaşıldığını söyleyen analist, son günlerde yaşanan panik ortamının geride kaldığını ifade ediyor. Özkardeskaya'ya göre LUNA ve UST içinse yapılabilecek hiçbir şey kalmadı. Bu iki kripto para birimi, artık güvenini tamamen yitirdi ve bir daha eski günlerini göremeyecek...

Kaynak: webtekno.com .