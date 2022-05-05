Doğum günün kutlu olsun Satoshi Nakamoto!

Satoshi Nakamoto'nun kimliği bir sır. Ancak geliştirici Hal Finney'in rolü tekrar tekrar tartışılıyor...

Satoshi Nakamoto takma adının arkasında kim var? Bugüne kadar kripto alanındaki en büyük gizemlerden biri. Soruyla ilgili tartışmalarda genellikle yeni, maceracı teoriler ortaya çıkıyor. Ama sürekli bir isim çıkıyor: Hal Finney. Çünkü Finney, eşler arası elektronik nakit sisteminin geliştirilmesinde önemli ölçüde yer aldı ve o sırada 10 BTC'lik ilk işlemi satın aldığı biliniyor.

Kripto topluluğunun bir kısmı, bu işlemin sadece bir test olduğunu ve Finney'in kendisinin Satoshia Nakamoto olduğunu varsayıyor. Gerçek bir kişinin katılımıyla Bitcoin mucidi, yazılımının güvenilirliğini doğrulayabilirdi. Çünkü Finney, PGP Corporation'ın saygın bir yazılım geliştiricisiydi. Ne yazık ki, Finney 2014'te öldü ve sırrını mezarına götürdü. Yaşasaydı bugün geliştiricinin 66. doğum günü olacaktı, 4 Mayıs 1956'da doğan Hal Finney 2014'de hayata gözlerini yumdu.

Ortada bir çelişki olduğu çok açık. Çünkü Satoshi Nakamoto'nun doğum tarihi bu tarihle uyuşmuyor. Çünkü P2P Foundation web sitesinde gerçek Satoshi olduğu söylenen bir profil var.

Bu profile göre Satoshi Nakamoto, 5 Nisan 1975'te doğdu. Ancak bilgi daha çok tarihi bir olaya gönderme olabilir, çünkü 5 Nisan 1933'te tüm Amerikalılar altınlarını ABD Federal Rezervine teslim etmek zorunda kaldılar. 1975'te ABD'de altının özel mülkiyetine yeniden izin verildi. Sanal altının mucidi için uygun bir doğum tarihi.

Her ne olursa olsun ALGI GERÇEKTİR. Büyük çoğunluğun inandığı bir durum Finney'in ölümü ile birlikte mezara gitti. Eğer gerçekten Satoshi Nakatomo, Hal Finney ise dünya üzerinde yarattığı devrime şöyle bir bakış atıldığında büyük milyonlerlerin ve yüzbinlerce batık kripto brokerının her zaman hatıralarında yer almaya devam edecektir...