Doğru kripto nasıl seçilir? Hangi kripto borsasında yatırım yapılır?

Hangi kripto borsasının bana uygun olduğunu söylemek her zaman zordur. Sektörde az ya da çok saygın sağlayıcılardan oluşan büyük bir seçim var. Nelere dikkat etmelisiniz? Detaylar şimdi TimeTürk'te...

Kripto endüstrisinde sayısız borsa ve komisyoncu var. Doğru sağlayıcıyı seçerken nelere dikkat etmeniz gerekir?

1. En düşük komisyon oranı hangi borsada?

Kripto para borsaları, mevcut piyasa fiyatları üzerinden kendi aralarında kripto para ticareti yapmak isteyen alıcılar ve satıcılar için bir platform sağlar. Genellikle çok sayıda farklı kripto para birimi sunulur. Kendi işlemlerinizi yönetip kontrol ettiğiniz için, borsalar aktif ve deneyimli yatırımcılar için daha uygundur.

Öte yandan, kripto brokerleri genellikle çok temiz ve yeni başlayanlar için uygundur. Buna karşılık, komisyoncu fonları veya kripto para birimlerini yönettiği ve yatırım yaptığı için ücretler, yani spread, bir kripto komisyoncusu için bir kripto borsasına göre önemli ölçüde daha yüksektir. Kural olarak, komisyoncular için maliyetler yüzde 0,75 ile yüzde 1,5 arasındadır.

2. Hangi borsa güvenli?

Kara para aklama, terör finansmanı, karanlık ağda karanlık işler. Kripto para birimleri hala itibarları için savaşmak zorunda. Bir borsa, ülkenin merkez bankasına kaydolduğunda her zaman özellikle güvenilir görünür. AB merkezli borsalar genellikle diğer ülkelere göre daha sıkı denetime tabidir. Ancak tüketici için bu olumlu. Merkez bankaları, Kara Para Aklama ve Terörün Finansmanını Önleme Yasası ve yaptırım yasalarına uyumu izler. Bu, kripto para birimlerinin kötüye kullanılmamasını sağlar. Bu nedenle, Avrupa düzenlemesine sahip bir kripto borsasını tercih etmeniz önerilir.

3. Tükçe dil desteği şart!

Küreselleşen dünyamıza rağmen hala dil engelleri var. Özellikle kripto para birimleri ve bunların arkasındaki teknoloji gibi karmaşık konular söz konusu olduğunda. Bu nedenle, Türkçe konuşan okuyucularımız için, kendi ana dillerinde bir destek teklifi olan kripto borsaları özellikle uygundur.

Uygun bir kripto borsası seçerken daima hangi farklı iletişim kanallarının sunulduğunu kontrol edin. Desteğin ne zaman mevcut olduğu ve isteklere ne kadar hızlı yanıt verdiği.

Canlı sohbet

Telefon Hotline

E-posta desteği

Discord Sunucusu

4. Hangi kripto para birimleri sunuluyor?

İlgili borsanın portföyü ne kadar geniş olursa, yatırımcılar kendi portföylerini o kadar iyi çeşitlendirebilirler. Eski bir deyiş, "Asla tüm yumurtaları bir sepete koyma" der. Bir para biriminin fiyatı düşerse, başka bir kripto para biriminin fiyat kazancı da kaybı telafi edebilir.

Bitcoin, Ethereum, Cardano, Ripple gibi klasiklere ek kripto paralar mutlaka olmalı. Bu para birimlerinin tümü, doğrudan uygulama veya web sitesi aracılığıyla TL ya da USD ile kolayca satın alınabilir olmalı. Bu para birimlerinin her biri için, aramızdaki analistler sayfada söz konusu kripto paranın geleceğine dair yorumlar yapabilmeli.

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