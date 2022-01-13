Dogecoin kim tarafından geliştirildi? Dogecoin amacı nedir?

Kripto paralar, 2009 yılından itibaren hızla çoğalmaya ve gelişmeye devam etti. Bazı kripto paralar madencilik yöntemiyle çıkarılırken bazı kripto paralar ise kurulduğu şirket tarafından piyasaya sürülmekte. Dogecoin, madencilik ile üretilebilen bir coindir. Bu nedenle de pek çok kişinin ilgisini üzerine çekmiştir. Peki, Dogecoin nedir ve ne zaman ortaya çıktı?

İnsanlar kripto paraları, Bitcoin ile ilk 2009 yılında duymaya başladı. O tarihten günümüze olan kadar ki süreçte, kripto paralar kendi alt yapı sistemleri ve amaçlarıyla gelişmeye devam etti. Özellikle Elon Musk'ın attığı tweetin ardından dünya çapında tanınmaya başlayan Dogecoin, insanların en çok merak ettiği coinler arasında yer almaya başladı. İşte merak edilen haberin detayı…

Dogecoin nedir ve kim tarafından geliştirildi?

Dogecoin (DOGE) internet üzerinde popüler olmuş ve kalıplaşmış köpek (doge) temalı içeriklerden doğan bir kripto paradır. 6 Aralık 2013 yılında Billy Markus, Jackson Palmer tarafından geliştirilen Dogecoin, şaka parası olarak geliştirilmiş Litecoin blokzincirinin çatallanması (fork) ile oluşturulmuştur. Litecoin gibi Scrypt şifreleme algoritmasını kullanır. Bu sayede Bitcoin'e kıyasla zorluk seviyesi daha düşüktür ve bloklar 1 dakika içerisinde doğrulanabilir. Dogecoin, Litecoin blokzincirinden üretilmiş olsa da arzı sınırlandırılmamıştır. İlk ortaya çıktığında Dogecoin (DOGE) yatırım amacıyla her bir blok madenciliği için kullanıcıya rastgele bir ödül verilmekte iken ilerleyen zamanlarda bu ödül statik hale dönüştürülmüştür.

Dogecoin madenciliği nasıl yapılır?

Dogecoin (DOGE) madenciliği yapılırken blok süresi, zorluk seviyesi, algoritma ve ödül yönlerinden diğer kripto para birimlerine kıyasla farklılıklar vardır. Örneğin Dogecoin (DOGE) için dakika başına blok süresi 1 iken bu süre Bitcoin için 10 dakika, Litecoin için ise 2,5 dakika olarak ifade edilir. Yani Dogecoin (DOGE) madenciliği yapmak diğerlerine göre daha hızlıdır.

Madencilik yapmak için kullanıcılara solo ve madencilik havuzu olmak üzere iki farklı seçenek sunulur. Soloda işlemleri kişi kendi başına yapar. Havuz mantığında ise işlemleri onaylatıp ödül kazanmayı amaçlayan ve işlem güçlerini paylaşarak artıran bir grup kullanıcı yer almaktadır. Eğer havuz kapsamında madencilik yapılırsa bunun için bir ücret ödemek gerekecektir. Ayrıca ödül alındığında bunun bir kısmı kişiye kalacaktır.

Solo madencilik yaparken ise bekleme süresi uzun olup risk biraz daha yüksektir. Yani ilk blok ödülü alabilmek için beklenmesi gereken süre haftalar ya da aylar olabilir. Fakat bir ödül kazanıldığında bir paylaşım olmaz ve bunun tamamı kullanıcıya kalır. Bu sayede ücret ödemeye de gerek kalmayacaktır. Elde edilecek kazanç belirlenirken ise o an geçerli olan Dogecoin (DOGE) TL fiyatı geçerli olacaktır.

Dogecoin nereden alınıp satılır?

Kripto paraları alabileceğiniz hem yabancı dil kaynaklı hem de Türkçe destekli birçok site ve uygulama bulunmaktadır.

Not: Yukarıdakilar bilgi amaçlı olup yatırım tavsiyesi değildir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.