Dogecoin hedef fiyatı kaç dolar?

Dogecoin, birçok kripto para birimine göre istenileni veremiyor. Bitcoin (BTC) haftanın başında keskin bir şekilde toparlandı ve 41.000 dolara geri döndü. Altcoinlerin büyük çoğunluğu kripto para birimine katılıyor ve aynı zamanda yukarı yönlü hareketlerine devam ediyor.

Ukrayna'da savaşın patlak vermesine ve ABD ile Avrupa Birliği'nin Rusya'ya karşı büyük yaptırımlarına rağmen, kripto sektörü nispeten etkilerden arınmış durumda. Aslında, her şeyin bu sorunlu takımyıldızı Bitcoin (BTC) ve Co.'nun toplu adaptasyonunu daha da ilerletebilir. Ukrayna devletine ve STK'lara 28 milyon ABD dolarının üzerinde küresel kripto bağışları, dijital ödeme işlemlerinin kullanım durumunun altını çiziyor. Ukrayna ve Rusya'daki klasik bankacılık sektörünün para toplamasının ve sağlamanın zor olduğu zamanlarda, oyuncular çok çeşitli nedenlerle para işlemleri ve mal ödemeleri için kripto para birimlerine geçiyorlar.

Kripto para borsalarının toparlanmaya başladığı son saatler içerisinde en değerli altcoinlerden biri olan Doge coin en kötü fiyat gelişimini gösterdi... Doge coin yatırımcılarını sırada ne bekliyor?

Dogecoin, son birkaç aydaki fiyat zayıflığından hala kurtulamadı ve bu hafta 0.106 dolarlık yeni bir dip seviyesine geriledi. Sonuç olarak, DOGE fiyatı geçici olarak 0.119 dolar destek seviyesinin altına düştü ve fiyat mevcut 0.128 dolara kadar hafif bir şekilde toparlanabildi. Dogecoin artık tüm direnç seviyelerine yeniden sahip ve yakın gelecekte tekrar 2021'deki yüksek seviyelerini hedeflemeyi çok zor bulmalı.

Doge coin yükselecek mi?

Son aylarda düşük performans gösteren Dogecoin fiyatı, satış baskısından zarar görmeye devam ediyor. Boğalar, bir sonraki adımda ilk ilgili direnci 0.151 doları hedeflemek için DOGE fiyatını 0.119 doların üzerinde sabitlemek için ne gerekiyorsa yapmalıdır. Ancak bu direnç seviyesine giden yolda, EMA20 (kırmızı) ve EMA50 (turuncu) önce yeniden ele geçirilmelidir. Dogecoin önümüzdeki işlem günlerinde 0.151 dolara kadar yükselirse ve bunu kırabilirse, grafik resmi tekrar biraz aydınlanacaktır.

Ardından yeşil direnç bölgesinin alt kenarı görünür hale gelir. Dogecoin bu yılın 7 Şubat'ında burada başarısız oldu. 23 Fibonacci düzeltmesi ve üst Bollinger bandı da şu anda bu alanda çalışıyor. Dogecoin'in ilk denemede burada başarısız olması muhtemeldir. Önümüzdeki haftalarda genel piyasa rallisi devam ederse, Dogecoin'in EMA200'e (mavi) doğru yükselmesi muhtemel. 0.19 dolar ile 0.20 dolar arasındaki bölge şu anda güçlü bir direnç bölgesini temsil ediyor.

Doge coin kurtarma harekatı devam ediyor!

Dogecoin, günlük kapanış fiyatında EMA200'ü kırdığında, bir sonraki ilgili fiyat hedefi 0,219 dolarda etkinleştirilecektir. İşte MA200'den (yeşil) ve 38 Fibonacci düzelmesinin hemen üstünden bir çapraz direnç. Yine, bu direniş bölgesinin hemen yeniden ele geçirilmesi planlanmamalıdır. Dogecoin orta vadede burada takılıp bir çıkış yaratabilirse, 0.238 dolar ve 0.264 dolar yeni hedefler aktif hale gelecek. Bu dirençler, Dogecoin için orta vadeli fiyat hedeflerini temsil ediyor.

DOGE fiyatı da gelecekte bu direnç seviyelerini dinamik olarak aşarsa, er ya da geç direnç bölgesinde önümüzdeki aylar için yön kararı verilecek. Sadece Dogecoin günlük kapanış fiyatında 0,313 dolarlık direnç seviyesini yeniden ele geçirdiğinde, önümüzdeki işlem ayları için maksimum fiyat hedefi yeniden odak haline gelir. Bu, 0,354 dolarda bulunuyor ve 61 Fibonacci düzeltmesinden türetilir. Şu an için Dogecoin için daha yüksek fiyatlar bekleniyor demek doğru olmaz.

Dogecoin fiyatı düşmeye devam edecek mi?

DOGE fiyatı 0.151 dolar yönünde EMA20'nin üzerinde hızlı bir şekilde toparlanamazsa ve tekrar 0.119 dolar desteğin altına düşerse, yılın en düşük seviyesi 0.106 dolara kadar yeniden test edilmesi planlanmalıdır. Dogecoin burada sürdürülebilir bir şekilde istikrar kazanmazsa ve günün sonunda bunun altına düşerse, düzeltme başlangıçta 0.087 dolara sarkabilir. Şubat 2021'deki eski tüm zamanların en yüksek seviyesi burada çalışıyor. Eğer genel piyasa tekrar yatay - düşüş yönüne dönerse ve Dogecoin uzun bir süre 0.087 doların altına düşerse, düzeltme 0.050 dolara doğru genişleyecektir.

Bu destek işareti, geçen yılın Mart ayında zaten bir destek seviyesi görevi gördü. Boğalar bu nedenle Dogecoin'i burada tekrar kuzeye taşımak için mümkün olan her şeyi yapacak. Ancak, satıcı bu desteği sürdürülebilir bir şekilde kırmayı başarırsa, sarı destek bölgesine 0.030 dolar ile 0.026 dolar arasında bir düşüş de düşünülebilir. 0.023 dolarlık maksimum düşüş hedef fiyatının yeniden test edilmesi artık göz ardı edilmeyecek kadar yakın...

Dogecoin (Teknik Göstergeler)

Hem RSI hem de MACD göstergesi günlük grafikte bir satış sinyali gösteriyor. Aynısı haftalık grafik için de geçerlidir. Burada da her iki gösterge de aktif bir kısa sinyal vermeye devam ediyor. Dogecoin, en azından günlük olarak yeni satın alma sinyalleri üretemediği sürece yatırımcılar Dogecoin'den kaçınabilir.

Haftalardır ivme kaybeden Doge coin ile ilgili konuşmaktan son zamanlarda kaçınan Elon Musk içinse işler pekte iyiye gitmiyor. Geçmiş dönemde Twitter üzerinden yaptığı her paylaşım ile Dogecoin fiyatlarını uzaya fırlatacağını dile getiren Elon Musk, şimdilerde ise çok sessiz kalmayı tercih ediyor. Yatırımcıların her geçen gün fiyatları konusunda tepki gösterdiği Doge coin ile paylaşım yapması ve fiyatlarının tekrar yükselmesini istediği Dogecoin ilk 10 coin arasından ayrılıyor ve 13. sıraya kadar geriliyor. Polkadot (DOT), Avax ve BUSD coinlere yerini kaptıran Dogecoin'in fiyatlarını yakından incelemeye devam edecek ve alım için doğru zamanı kollayacağız.

İçerik yatırım tavsiyesi değildir.

Kripto Para Analisti / Cem Arslan

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