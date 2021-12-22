Dev Ethereum Balinası Bu Altcoin’leri Biriktiriyor! 212 Milyon Dolarlık Alım Yaptı

Kripto balina izleyicisi WhaleStats’a göre, devasa Ethereum (ETH) balinaları popüler şaka para birimi Shiba Inu‘dan (SHIB) vazgeçmiyor.

Popüler balina izleyicisi WhaleStats‘tan gelen veriler, popüler Ethereum tabanlı memecoin‘in ilk 1000 ETH cüzdanı arasında en çok işlem gören ve “en büyük hodling” token olduğunu gösteriyor.

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Öyle ki 79. en zengin Ethereum balinası olan bir ETH cüzdanı, yakın zamanda 136 milyon dolardan fazla değerinde 4 trilyon SHIB satın aldı. Ayrıca aynı cüzdan, Pazartesi günü içerik oluşturucuların ve geliştiricilerin içeriklerinden ve uygulamalarından para kazanabileceği ve kullanıcıların bunu deneyimleyebileceği bir sanal gerçeklik platformu olan Decentraland için yerel token olan 76 milyon dolardan fazla MANA satın aldı.

Devasa Ethereum balinasının ayrıca 36 milyon dolardan fazla Gala (GALA) tokenine de sahip olduğu da biliniyor. Merkeziyetsizliği esas alan Gala, 16 binden fazla oyuncunun node çalıştırmasıyla işlevselliğini sürdüren bir blok zinciri oyun ve NFT projesidir. Dünyaca ünlü oyun şirketi Zynga'nın kurucu ortağı ve Gala Games'in CEO'su Eric Schiermeyer tarafından 2019 yılında kurulan proje, Ethereum blok zinciri üzerinde inşa edildi.

Ayrıca Gala Games, bünyesinde Spider Tanks, Town Star, Mirandus, Echoes Empire, Fortified gibi blok zinciri oyunlarını barındırıyor.

Ek olarak, balina, akıllı sözleşme yeteneklerine sahip birbirine bağlı, blok zinciri tabanlı bir oyun platformu olan Enjin'in yerel belirteci olan 28 milyon dolardan fazla değere sahip ENJ‘ye de sahip.

SHİBA INU'DA SON DURUM NE?

Bitcoin'in ve kripto para piyasasının artışa geçmesiyle birlikte hız kazanan popüler şaka para birimi Shiba Inu, ardı ardına yaşanan büyük düşüşlerin ardından yeniden toparlanmaya başladı.

Öyle ki popüler şaka para birimi SHIB, piyasada yaşanan sert düşüşlerin ardından 0.000028 dolar seviyelerinde bir dip oluşturdu. O günden bu güne Shiba Inu yeni bir artış trendi başlattı ve fiyat ivme kazandı.

“Dogecoin katili” olarak bilinen popüler şaka para birimi Shiba Inu, piyasa değerine göre 13. sırada kendisine yer bulurken son 24 saatte %5'ten fazla artışla 0,000033 dolardan alım satım işlemi görmeye devam ediyor.

Kaynak:CoinTurk

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.