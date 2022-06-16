“Çok ciddi yatırımlar yapılıyor”

Kripto para ve blockchain teknolojisi odaklı topluluk Muhabbit’in kurucusu Dr. Aytunç Yıldızlı, kripto para veya NFT’lerin hemen herkesin yatırım alanı haline geldiğini söyledi.

Yaklaşık 5 yıl önce kripto para ve blockchain teknolojisi odaklı Muhabbit'i kuran Dr. Yıldızlı, öncelikli amaçlarının bilginin doğruluğu ve güvenirliği olduğunu kaydetti. İçeriklerinde öncelikle bilginin güvenirliğinin kontrol edildiğini ifade eden Dr. Yıldızlı, bunun ardından uzman ekip arkadaşları tarafından içeriklerin oluşturulduğunu bildirdi.

Dr. Yıldızlı, “Günümüzde pek çok alanda olduğu gibi blockchain ve kripto para alanında da çok ciddi yatırımlar yapılmaktadır. Geleceğin teknolojisi olarak adlandırılan blockchain günümüzde her ne kadar kullanılsa da ilerleyen dönemlerde birçok sektörün bu alanda yatırım yapması beklenmektedir. Yerli ve yabancı pek çok firma şimdiden sektör hakkında çalışmalara başladılar. Önümüzdeki beş yıl içerisinde teknolojinin çok daha fazla ilerleyeceği ve sektörün gelişmeye devam edeceği öngörülmektedir. Artık kripto para, blockchain teknolojileri veya NFT herkesin yatırım alanı haline gelmiş durumda. Sektörün önemli isimleriyle röportajlar gerçekleştirerek aslında kullanıcıların aradığı cevapları aktarmaya çalışıyoruz. Röportajlarımızın çok büyük bir kitle tarafından takip edildiğini biliyoruz. Sektör gelişmeye devam ettikçe benzer uygulamalarımız da artarak devam edecek ve merak edilen her şeyi uzmanların bakış açısıyla kullanıcılarımıza aktarmaya devam edeceğiz” dedi. DHA