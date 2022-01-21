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TIMETURK / DİJİTAL PARA / Coinler tepetaklak oldu

Coinler tepetaklak oldu

Kripto paralarda büyük düşüş yaşandı. Bitcoin 38 bin dolara, Ethereum da 2 bin 800 dolara geriledi...

2 Saat Önce
2022-01-21 08:29:09
Coinler tepetaklak oldu

Kripto paralar 2022 yılına kötü başlangıç yaptı. 2021 yılının Ekim ayında yükselişe geçen ve tarihi rekorlar kıran kripto paralar Kasım ayında zirveleri gördü. 2021 Kasım ayından sonra ise her şey tersine döndü.

BITCOIN YÜZDE 45 DÜŞTÜ

Hürriyet'ten Burak Taşçı'nın aktardığına göre, Bitcoin, Kasım ayında gördüğü 69 bin dolardan 38 bin dolara düştü. Sürekli düşüş trendinde olan Bitcoin'in dominansı yüzde 40 seviyelerinde bulunuyor. Ayı piyasasındaki Bitcoin güne 42 bin 713 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 38 bin 315 dolar, en yüksek de 42 bin 713 dolar seviyesini gördü. Sabah saatlerinde ise Bitcoin yüzde 10'a yakın kayıpla 38 bin 770 dolar seviyesinde işlem görüyor.

ETHEREUM YIKILDI

Ethereum ise büyük kayıp yaşayan diğer kripto para birimi oldu. Güne 3 bin 195 dolardan başlayan Ethereum gün içinde en düşük 2 bin 810 dolar, en yüksek de 3 bin 196 doları gördü. Ethereum güne yüzde 11 oranında düşüşle 2 bin 859 dolardan başladı.

DOGE YÜZDE 10'A YAKLAŞTI

Popüler altcoinlerden Dogecoin yüzde 9 oranında düşüşle 0.1505 dolar, Shiba Inu yüzde 9 oranında kayıpla 0.00002556 dolar seviyesinde işlem görüyor.

YÜZDE 1284 YÜKSELDİ

En çok yükselenler listesine baktığımızda LOKA adlı coin yüzde 1284 oranında primle 2.21 dolar, KNC yüzde 6.54 oranında yükselişle 1.64 dolar, PERP yüzde 5.50 oranında yükselişle 9.20 dolar seviyesinde işlem görüyor.

EN ÇOK DÜŞENLER YİNE ALTCOIN

En çok düşenler arasında altcoinler ilk sıralarda yer alıyor. SCRT yüzde 20 oranında düşüşle 7.17 dolar, POND yüzde 19 oranında düşüşle 0.055 dolar, DUSK yüzde 18 oranında düşüşle 0.70 dolar, QI yüzde 18 oranında düşüşle 0.07 dolardan alıcı buluyor.

Kaynak: Odatv.com .

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