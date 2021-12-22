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TIMETURK / DİJİTAL PARA / Çin'de Xinhua'dan kripto yasağına rağmen NFT adımı

Çin'de Xinhua'dan kripto yasağına rağmen NFT adımı

Çin'in resmi haber ajansı Xinhua, NFT'lerde kullanılan teknolojiye dayanan haber koleksiyonları çıkarmayı planlıyor

1 Saat Önce
2021-12-22 14:13:11
Çin'de Xinhua'dan kripto yasağına rağmen NFT adımı

Ajans, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, bu yılın haberlerinden seçilen fotoğraflardan oluşan koleksiyonların Cuma günü yerel saat ile 20:00'de kendi haber uygulamasından ücretsiz olarak sunulacağını duyurdu.

Bu adım, Çin'in son yıllarda kripto para işlem platformları ve ilk coin arzlarından, madencilik ve işlemlere, neredeyse tüm faaliyetleri yasakladığı kripto para dünyasında, artan kısıtlamalarına karşın atılıyor. New York Times ve Cable News Network (CNN) gibi diğer bazı medya kuruluşları da benzer uygulamaları hayata geçirmişti.

Çinli yetkililer henüz NFT'leri yasa dışı olarak nitelemiyor, ancak bu, katılımcıların istenmeyen bir incelemeden kaçınmak için dikkatle ilerlemek durumunda oldukları gri bir alanı işaret ediyor. Tencent Holdings Ltd. ve Ant Group Co. gibi yerli firmalar, kendi çok sıkı kontrol edilen blockchain platformlarında NFT arzı gerçekleştirdiler. Çin medyası geçmişte NFT'ler konusunda "gizli spekülasyon" uyarısında bulunmuştu.

NFT'ler Ethereum gibi kamu protokolleri üzerinde işliyor ve Çin dışında serbest bir şekilde işlem görerek bazen milyonlarca dolar hacme ulaşabiliyor. NFT'ler hakkında bir köşe yazısının NFT'si New York Times'ta 560 bin dolara satıldı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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