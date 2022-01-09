Chiliz nedir? Chiliz nasıl çalışır?

Kripto paralar son yıllarda birçok kişi tarafından yatırım amacıyla kullanılmaya başlandı. Kripto paralara yatırım yapmak isteyen kişiler arama motorlarında sorularına cevap aramakta. Peki, Chiliz nedir ve hangi alanda çalışır?

Chiliz, Alexandre Dreyfus ile arkadaşları tarafından 14 Şubat 2018 tarihinde geliştirilmiştir. Chiliz'e yatırım yapmak isteyen kişiler, “Chiliz'in altyapısı nedir? Chiliz nasıl satın alınır?Chiliz hangi takımlarla anlaştı?” Sorularına cevap aramakta. İşte merak edilen haberin detayı…

Chiliz nedir ve hangi altyapıyı kullanır?

14 Şubat 2018 tarihinde Alexandre Dreyfus ile arkadaşları tarafından geliştirilen Chiliz, Ethereum ağında işlem görmektedir ve ERC-20 altyapısını kullanmaktadır. Chiliz (CHZ), Ethereum blok zincirinde akıllı kontrat olarak üretilmiş bir dijital varlıktır.

Chiliz hangi alanda çalışır?

Chiliz, genellikle spor dünyasında kullanılmaktadır ve socios.com ile birlikte çalışan bir hizmet tokenidir. Taraftar tokenleri elde etmek için kullanılan Chiliz, taraftarlarına takımları ile ilgili söz sahipliği imkanı sağlamayı hedeflemektedir. CHZ ile taraftar token satın alan taraftarlar, socios.com platformunda oy kullanarak söz sahibi olabilirler ve Chiliz ile taraftar tokenları takas edebilirler.

Chiliz hangi takımlarla anlaştı?

Novara Calcio Fan Token

Trabzonspor Fan Token Club

Atletico Independiente Juventus Fan Token

Chiliz Young Boys Fan

Token Alliance Fan Token

İstanbul Başakşehir Fan Token

REVV

FC Barcelona Fan Token

Sint-Truidense Voetbalvereniging Fan Token

Galatasaray Fan Token

Paris Saint-Germain Fan Token

Team Heretics Fan Token

Apollon Limassol AS Roma Fan Token

OG Fan Token

Natus Vincere Fan Token

AC Milan Fan Token

Atletico De Madrid Fan Token

Chiliz nereden alınıp satılır?

Kripto paraları alabileceğiniz hem yabancı dil kaynaklı hem de Türkçe destekli birçok site ve uygulama bulunmaktadır.

Not: Yukarıdakilar bilgi amaçlı olup yatırım tavsiyesi değildir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.