Chiliz Coin Nedir? Chiliz Coin Yorum

Chiliz coin nedir? Chiliz coin geleceği ne olur? Chz kaç dolar olur? kripto para birimi Chiliz (CHZ) hakkında merak edilen tüm detaylara haberimizde değineceğiz. İşte merak edilen tüm detayların cevabı...

Chiliz Coin Nedir?

Chiliz, spor kulüpleri ve küresel hayran kitleleri arasındaki pasif ilişkiyi tokenleştirme yoluyla dönüştürme girişimi olarak tanımlanır. CHZ, spor ve eğlence için yardımcı program tokeni olarak bilinir.

CHZ Coin Yorum

Chiliz‘in yerel kripto para birimi CHZ piyasadan daha güçlü şekilde toparlandı. CHZ sadece üç gün içinde %36 gibi bir yükseliş yaşadı.CHZ piyasa değerine göre en büyük fan token olarak bilinmekte. CHZ 768 milyon dolarlık pazar payıyla en büyük 100 kripto para arasında 62'nci sırada yer almaktadır. Analistlere göre CHZ coin 0,89 dolarlık rekor fiyatının üzerine çıkabileceği ön görülüyor. Bu yükselişin net bir tarihi mevcut değil. Analistlere göre 2022 yılının sonunda CHZ'nin 0,50 üzerinde olabileceği, 2023 yılında ise CHZ'nin 0,65 dolara kadar yükselebileceği düşünülmekte.

Chiliz Kaç Dolar Olur?

Chiliz Fiyatı (0.239405$), CHZ/USD olarak hesaplanmıştır.

Chz En Fazla Ne Kadar Oldu?

CHZ/TRY Kurlar