Cardano ilk kredi platformunu piyasaya sürdü

Cardano blok zincirindeki ilk borç verme platformu, “Vasil” adı verilen önemli yükseltmeden kısa bir süre önce başlatıldı.

Kripto para piyasalarında en çok yatırımcı ilgisi gören kripto paralardan biri olan ve Ethereum'un tahtında gözü olan Cardano, önce NFT daha sonrasında ise borç verme platformu Vasil'in başlatılacağı duyuruldu. Bu haber akışı ve güncellemeler ile birlikte Cardano fiyatı açıklamaların yapıldığı dönem tüm piyasadan pozitif ayrışarak yükselişini devam ettirmişti. Tüm kripto piyasasında yaşanan düşüş trendi ile birlikte 0.4680 dolar seviyesine kadar geriledi.

Cardano Vasil ile birlikte artık borç alınabilecek!

Cardano'ya geri dönüş için kriptolarınızı ödünç verme platformu başlatıldı. “Aada Finance V1”, bir blog gönderisinde ana ağlarının lansmanını duyurdu. Platformun ilk kullanıcıları, ana ağın başlangıcında ADA coinin yükselişi ve borç verme limitlerinin artmasından faydalanması pek muhtemel.

Aada Finance'te, Cardano ağında ilk kez borç verme ve ödünç alma mümkündür. Fakat açık piyasada kredi ticareti yapabilmek için NFT'lerin atanması benzersiz olmalıdır. Platformun piyasaya sürülmesiyle, blok zincirinin hala genç olan DeFi ekosistemi genişlemeye devam ediyor ve mevcut uygulamalar listesine katılıyor. 22 Eylül'de Cardano'nun bir sonraki büyük güncellemesi olan Vasil hard fork'un uygulanmasıyla bu avantajlardan faydalanacak. Bu, blok zincirini daha da ölçeklendirmeli ve DeFi sektörünü de hızlandırabilecek daha hızlı işlemlere izin vermelidir.

Kripto para piyasalarında yaşanan gerginlik ve yüksek volatiltenin azalması birçok analiste göre ADA coin için en avantajlı dönem. Bunun nedeni ise geçmiş dönemde yaşanan yükseliş trendine bakıldığında kripto paraların dar alanda devam ettiği dönemde açıkladığı yenilikler ile birlikte dikkati üzerine çeken ADA coin neredeyse tüm kripto paraların ardından tarihi zirvesini görmüştü.