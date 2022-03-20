Büyük kripto para borsaları Orta Doğu’ya açılıyor

Son gelişmeler, FTX borsasının Dubai’de ve Binance’in Bahreyn’de faaliyet lisansı aldığını gösteriyor.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ve Avrupa'daki huzursuzluk yüzünden büyük kripto para borsaları yönünü Orta Doğu'ya çevirdi.

Kripto para piyasaların en büyük merkezi borsaları Binance ve FTX, son zamanlarda Orta Doğu'ya doğru bir açılım politikasını benimsemiş görünüyorlar.

Son gelişmeler, FTX borsasının Dubai'de ve Binance'in Bahreyn'de faaliyet lisansı aldığını gösteriyor.

FTX Dubai'de faaliyet lisansı aldı

FTX borsasının Avrupa kolu FTX Europe & MENA, dün yapılan açıklamada Birleşik Arap Emirlikleri'ne bağlı Dubai'de Sanal Varlık Değişimi ve Takas Merkezi hizmeti kurmak ve işletmek için lisans alındığını duyurdu.

Konuyla ilgili açıklama yapan FTX CEO'su Sam Bankman-Fried şunları söyledi:

“SAĞLAM BİR DÜZENLEYİCİ ÇERÇEVEYE SUNAN VE AYNI ZAMANDA EN YÜKSEK GÜVENLİK, RİSK VE YATIRIMCI KORUMA STANDARTLARINA SAHİP ÜLKELERDE KRİPTO VARLIK ENDÜSTRİSİNİ İLERLETME KONUSUNDA ÖNCÜ BİR ROL OYNAMAK İSTİYORUZ.”

FTX Europe Başkanı Patrick Gruhn da Avrupalı ​​iştirakin Dubai'de bir bölgesel merkez kurmayı planladığını söyledi.

Geçtiğimiz dönemlerde Dubai Çoklu Emtia Merkezi'nin (DMCC), Birleşik Arap Emirliği sınırları içerisinde kripto varlık ve Blockchain endüstrisini teşvik etme ve benimseme misyonuyla kripto vadisi kurma çalışmaları gündeme gelmişti. FTX borsasının aldığı işletme lisansının ise kripto varlıkları benimseme hedefinde olan bölge için önemli bir katkı olacağı görüşü hakim.

FTX, Orta Doğu'ya açılım yapan tek kripto şirketi değil. Sektörün en büyük borsası Binance de kısa bir süre önce Bahreyn'de benzer bir lisans aldı.

Binance, Bahreyn'de alınan lisansı önemli bir dönüm noktası olarak görüyor

Finansekspres'in haberine göre; geçen yılın sonlarına doğru Binance, ülkede bir kripto varlık hizmet sağlayıcısı olarak kurmak adına Bahreyn Merkez Bankası (CBB) ile prensipte anlaşıldığını duyurmuştu. Dün yapılan açıklamada Bahreyn Merkez Bankası'ndan bir kripto varlık servis sağlayıcı lisansı alındığı duyuruldu.

Bahreyn'de alınan lisans ile ilgili açıklama yapan Binance CEO'su Changpeng Zhao, küresel anlamda lisanslı faaliyetler ve düzenleyicilerle uyumlu hareket etme yolculuklarında bunu bir dönüm noktası olarak değerlendirdi.

Binance, 2021 yılında birçok ülkede düzenleyici sorunlarıyla boğuştu. İngiltere başta olmak üzere Avrupa bölgesinde tüketici uyarılarına maruz kalan Binance'in yetkilileri, her fırsatta düzenleyicilerle uyumlu çalışma niyetinde olduklarını dile getirerek lisans almak için azami gayreti göstereceklerini dile getirdiler. .