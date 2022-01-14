BUSD nedir? BUSD ne zaman piyasaya sürüldü?

BUSD bilindiği gibi alt coin türlerinden biridir. Kullanım amacı diğer coinlerden farklıdır. Bu nedenle BUSD kripto para birimine yatırım yapmak isteyen kişiler bu kripto para hakkında bilgi sahibi olmak istemektedir. Peki, BUSD Solana nedir ve neden kullanılır?

BUSD nedir? BUSD kim tarafından ve zaman icat edildi? BUSD nereden alınır ve satılır? Sorularını soran kişiler, kripto paralar hakkında bilgi sahibi olmak için arama motorlarından araştırma yapmakta. İşte merak edilen haberin detayı…

BUSD nedir ve ne amaçla kuruldu?

BUSD, Paxos ve Binance işbirliğiyle 5 Eylül 2019 tarihinde çıkarılmış, New York eyalet finansal hizmetler departmanı (nyfds) tarafından onaylanmış 1'e 1 usd destekli bir sabit coindir. Paxos, harici şirketlere Hizmet olarak Sabit Coin ürününü sunmak için blockchain teknolojisini kullanır. BUSD, doların istikrarını blockchain teknolojisi ile birleştirmeyi hedefliyor. ERC-20 olarak yayınlanan ve BEP-2'yi destekleyen dijital bir fiat para birimidir. BUSD, birçok farklı stablecoin'e oranla şeffaflık, erişilebilirlik, esneklik ve hızı öncelikli olarak gösterir. BUSD Paxos ve Binance üzerinden rahatlıkla erişilebilir. BUSD'nin fiyatı 1 doların altına çıktığı zaman, yatırımcılar yüksek miktarda BUSD alarak fiyatı 1 doların üstüne çeker. Ardından BUSD 1 doların üstüne çıktığı zaman kar alan yatırımcılar, BUSD'nin fiyatının 1 dolar seviyesinde tutulmasında önemli rol oynar. BUSD, New York Eyaleti'ndeki denetleyiciler tarafından denetlenir. Paxos gerektiği zaman başkalarının hesaplarını dondurup savcılığa o kişileri verebilir.

BUSD neden kullanılır?

Kripto para piyasası bilindiği sürekli hareketlilik içerisindedir. Bu sebeple yatırım yapan kişiler finansal piyasalarda kripto paralar için stabil varlıklara ihtiyaç duyar. Özellikle kripto para piyasası hareketli olduğu zaman varlıkların menkul kıymetlere veya itibari paralara dönüştürülerek fonlarını korumalarını sağlar.

BUSD'un diğer coinlerden farkı nedir?

BUSD ilk olarak itibari para birimi yani dolar ile desteklenir. Bu durum ise kripto varlık veya başka varlıklar tarafından desteklenen DAI gibi stablecoin'lerin kullanımını zorlaştırır. Binance finansal kuruluşlar tarafından denetlendiği için rezerv oranlarının tamamının desteklendiği düzenli olarak denetlenir ve denetimlerde rezervler dikkatli bir şekilde incelenir. Binance USD'nin denetimleri Withum tarafından gerçekleştirilir ve her bir proje denetim süreçlerini genellikle yürütmez. Bu da, stablecoin'lerin rezervlerinin desteklenmemesi riskini doğurabilir.

BUSD nereden alınıp satılır?

Kripto paraları alabileceğiniz hem yabancı dil kaynaklı hem de Türkçe destekli birçok site ve uygulama bulunmaktadır.

Not: Yukarıdakilar bilgi amaçlı olup yatırım tavsiyesi değildir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.