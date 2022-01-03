Bukele'den iddialı Bitcoin açıklaması

El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele Bitcoin'in bu yıl 100.000 dolarlık değere ulaşacağını iddia etti

Geçen yıl Bitcoin'i ülkesinde yasal bir ödeme aracı olarak kabul ederek dünyada bir ilke imza atan El Salvador'un Devlet Başkanı Nayib Bukele dünyanın en büyük kripto parası Bitcoin için 2022 tahminlerini açıkladı.

Bukele sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Bitcoin'in bu yıl 100 bin dolarlık değere ulaşacağını iddia etti.

Bukele, 2 ülkenin daha bu yıl Bitcoin'i yasal ödeme aracı olarak kabul etmesini, kripto paranın ABD seçimlerinde ana konulardan birisi olmasını ve Bitcoin fiyatlarına dayalı 'volkan bonolarının' yoğun talep görmesini beklediğini belirtti.

Bukele, daha önceden duyurusunu yaptığı Bitcoin şehrinin yapımına başlanacağını ve bu yıl düzenlenecek Bitcoin konferansında büyük sürprizler olacağını ifade etti. Bitcoin'de son işlemler 47.000 dolardan görülüyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.