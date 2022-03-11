Bu kripto paralar artık eToro'da mevcut!

Sosyal ticaret platformu eToro, geçen ay kripto teklifine dört yeni coin ekledi. Bu kripto paralar artık daha geniş bir kitleye hitap edip daha hızlı değer kazanabilecekler.

Ankr (ANKR), Bancor (BNT), dYdX (DYDX) ve 0x (ZRX) geçen aydan beri eToro'da mevcut. Sonuç olarak, sağlayıcı, sunulan toplam kripto para birimi sayısını 49'a çıkarmış bulunuyor.

Mit Ankr (ANKR) eToro nach dem Web 3.0'ı onayladı

Ankr (ANKR) bir Web 3.0 altyapı sağlayıcısıdır. Bu, 40'tan fazla blok zincirine çok zincirli erişim için küresel olarak dağıtılmış bir düğüm ağı sunar. Protokol, yatırımcıların DeFi uygulamalarıyla entegrasyon yoluyla likidite alırken varlıklarını yatırım yapmalarına olanak tanır. ANKR yatırımcıları, ANKR yazılım sistemini kullanan uygulamaların kontrolüne ve ayarlanmasına katılabilirler.

Bancor (BNT): Ethereum tarafından desteklenen piyasa yapıcı

Bancor (BNT), kullanıcıların üçüncü taraf bir değişim platformuna ihtiyaç duymadan doğrudan kripto varlıklarını değiş tokuş etmelerini sağlayan bir blok zinciri protokolüdür. BNT, Ethereum blok zincirindeki ilk “piyasa yapıcı” idi. Protokolün, otomatikleştirilmiş piyasa yapıcılardaki likidite sağlayıcılarının uğradığı kayıplara karşı korunma da dahil olmak üzere bir dizi başka faydası vardır. BNT yatırımcıları, borsa kullanıcıları tarafından ödenen işlem ücretlerinin belirli bir yüzdesi üzerinden kazanır.

eToro, dYdX (DYDX) ve 0x (ZRX) ile DeFi erişimi sunar

dYdX (DYDX), Ethereum ağının üzerine inşa edilmiş merkezi olmayan bir ticaret platformudur. Platformun temeli DYDX tokenidir. Sahiplerine ücret indirimleri ve ağı destekleme fırsatı sunar. Bunun için ödüller var.

0x (ZRX) borsası, Ethereum blok zincirindeki ilk merkezi olmayan borsalar arasındaydı. O zamandan beri likidite madenciliği ve otomatik piyasa yapıcılar için bir platform haline geldi. Ayrıca, Ethereum blok zinciri ve Poligon yan zinciri arasında belirteçlerin değişimini kolaylaştıran akıllı sözleşmeleri de destekler. ZRX belirteci, 0x topluluğunda oylama ve karar verme süreçlerini kolaylaştırır.

İçerik yatırım tavsiyesi değildir. .