Bu haftanın en çok kazandıran ve kaybettiren kripto paraları
Webtekno, bir önceki pazar gününden beri sahiplerine en fazla kazandıran ve kaybettiren 10 kripto para birimini sizler için hazırladı.
2022-07-17 16:23:19
Haberde gördüğünüz tüm veriler CoinMarketCap'ten en fazla piyasa hacmine sahip 100 birim arasından alındı. 24 saatlik hacim dolar cinsinden verildi. Veriler, yazı yazıldığı anda alındı, dolayısıyla gün içinde haftalık kapanış gerçekleşinceye kadar değişiklik gösterebilir.
Toplam Piyasa Değeri:
Bu haftanın en çok kazandıran kripto paraları:
1. Lido DAO (LDO)
- Haftalık değişim: %141.19
- 24 saatlik hacim: 165,802,318 dolar
- Geliştirici: Semantic VC, ParaFi Capital, Libertus Capital, Terra, Bitscale Capital, StakeFish, StakingFacilities, Chorus, P2P Capital ve KR1
2. Polygon (MATIC)
- Haftalık değişim: %35.86
- 24 saatlik hacim: 952,639,486 dolar
- Geliştirici: Jaynti Kanani, Anurag Arjun ve Sandeep Nailwal
3. Arweave (AR)
- Haftalık değişim: %34.81
- 24 saatlik hacim: 50,057,285 dolar
- Geliştirici: -
4. Ethereum Classic (ETC)
- Haftalık değişim: %23.65
- 24 saatlik hacim: 975,621,954 dolar
- Geliştirici: Vitalik Buterin
5. Curve DAO Token (CRV)
- Haftalık değişim: %19.74
- 24 saatlik hacim: 168,332,602 dolar
- Geliştirici: Michael Egorov
6. Ethereum (ETH)
- Haftalık değişim: %15.05
- 24 saatlik hacim: 21,129,700,786 dolar
- Geliştirici: Vitalik Buterin
7. Uniswap (UNI)
- Haftalık değişim: %14.34
- 24 saatlik hacim: 212,312,943 dolar
- Geliştirici: Hayden Adams
8. Quant (QNT)
- Haftalık değişim: %13.60
- 24 saatlik hacim: 90,763,507 dolar
- Geliştirici: Gilbert Verdian ve Paolo Tasca
9. Gnosis (GNO)
- Haftalık değişim: %12.78
- 24 saatlik hacim: 6,501,537 dolar
- Geliştirici: -
10. Monero (XMR)
- Haftalık değişim: %12.09
- 24 saatlik hacim: 104,684,896 dolar
- Geliştirici: Riccardo Spagni
Bu haftanın en çok kaybettirenleri:
1. TerraClassicsUSD (USTC)
- Haftalık değişim: -%13.21
- 24 saatlik hacim: 28,196,769 dolar
- Geliştirici: Circle
2. UNUS SED LEO (LEO)
- Haftalık değişim: -%8.11
- 24 saatlik değişim: 3,976,999 dolar
- Geliştirici: -
3. IOTA (MIOTA)
- Haftalık değişim: -%7.75
- 24 saatlik değişim: 9,485,604 dolar
- Geliştirici: Sergey Ivancheglo, Serguei Popov, David Sønstebø ve Dominik Schiener
4. Helium (HNT)
- Haftalık değişim: -%7.66
- 24 saatlik değişim: 7,694,396 dolar
- Geliştirici: -
5. Dogecoin (DOGE)
- Haftalık değişim: -%5.50
- 24 saatlik değişim: 300,970,062 dolar
- Geliştirici: Billy Markus ve Jackson Palmer
6. Stacks (STX)
- Haftalık değişim: -%5.31
- 24 saatlik değişim: 9,785,519 dolar
- Geliştirici: Muneeb Ali ve Ryan Shea
7. Enjin Coin (ENJ)
- Haftalık değişim: -%5.11
- 24 saatlik değişim: 65,339,936 dolar
- Geliştirici: Maxim Blagov ve Witek Radomski
Kaynak: webtekno.com .
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