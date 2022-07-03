Bu haftanın en çok kazandıran ve kaybettiren kripto paraları

Webtekno.com, kripto para piyasasında bu hafta en fazla kazandıran ve kaybettiren kripto para birimlerini listeledi. Yazıda gördüğünüz tüm veriler CoinMarketCap’ten en fazla piyasa hacmine sahip 100 birim arasından alındı. 24 saatlik hacim dolar cinsinden verildi.

Kripto para piyasası, büyük getiriler sağlayabildiği gibi elinizdekini son damlasına kadar alabilecek kadar da riskli bir piyasa. Üstelik paranızı katlayabileceğiniz ya da kat kat kaybedebileceğiniz bu zaman dilimi, yalnızca birkaç saatle de sınırlı olabiliyor. Piyasanın gelecekteki yönünü öğrenmek içinse geçmişe bakmak zaman zaman oldukça faydalı olabiliyor.

Bir önceki pazar gününden beri sahiplerine en fazla kazandıran ve kaybettiren 10 kripto para birimini sizler için sıralıyoruz. Bu birimlere girmeden önceyse piyasanın toplam değerinin haftalık değişimini gösteriyoruz. Yazıda gördüğünüz tüm veriler CoinMarketCap'ten en fazla piyasa hacmine sahip 100 birim arasından alındı. 24 saatlik hacim dolar cinsinden verildi. Veriler, yazı yazıldığı anda alındı, dolayısıyla gün içinde haftalık kapanış gerçekleşinceye kadar değişiklik gösterebilir.

Toplam Piyasa Değeri:

Bu haftanın en çok kazandıran kripto parası:

​​1. TerraClassicUSD (USTC)

Haftalık değişim: %407.28

24 saatlik hacim: 96,065,939 dolar

Geliştirici: Daniel Shin ve Do Kwon

Bu haftanın en çok kaybettirenleri:

1. XDC Network (XDC)

Haftalık değişim: -%3.25

-%3.25 24 saatlik hacim: 5,560,174 dolar

5,560,174 dolar Geliştirici: -

2. KuCoin Token (KCS)

Haftalık değişim: -%25.42

-%25.42 24 saatlik değişim: 7,982,478 dolar

7,982,478 dolar Geliştirici: Michael Gan ve Top Lan

3. Avalanche (AVAX)

Haftalık değişim: -%25.10

-%25.10 24 saatlik değişim: 222,746,096 dolar

222,746,096 dolar Geliştirici: Emin Gün Sirer

4. The Graph (GRT)

Haftalık değişim: -%24.54

-%24.54 24 saatlik değişim: 24,977,545 dolar

24,977,545 dolar Geliştirici: Yaniv Tal, Jannis Pohlmann ve Brandon Ramirez

5. NEAR Protocool (NEAR)

Haftalık değişim: -%23.68

-%23.68 24 saatlik değişim: 136,740,070 dolar

136,740,070 dolar Geliştirici: Alexander Skidanov

6. Zcash (ZEC)

Haftalık değişim: -%23.25

-%23.25 24 saatlik değişim: 39,113,416 dolar

39,113,416 dolar Geliştirici: Zooko Wilcox-O'Hearn

7. Gala (GALA)

Haftalık değişim: -%22.95

-%22.95 24 saatlik değişim: 122,302,186 dolar

122,302,186 dolar Geliştirici: -

8. Aave (AAVE)

Haftalık değişim: -%22.70

-%22.70 24 saatlik değişim: 110,888,643 dolar

110,888,643 dolar Geliştirici: Stani Kulechov

9. Axie Infinity (AXS)

Haftalık değişim: -%22.18

-%22.18 24 saatlik değişim: 112,026,549 dolar

112,026,549 dolar Geliştirici: Trung Nguyen

10. Polygon (MATIC)

Haftalık değişim: -%22.12

-%22.12 24 saatlik değişim: 388,185,489 dolar

388,185,489 dolar Geliştirici: Jaynti Kanani, Sandeep Nailwal, Anurag Arjun ve Mihailo Bjelic

Kaynak: webtekno.com

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