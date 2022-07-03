Bu haftanın en çok kazandıran ve kaybettiren kripto paraları
Webtekno.com, kripto para piyasasında bu hafta en fazla kazandıran ve kaybettiren kripto para birimlerini listeledi. Yazıda gördüğünüz tüm veriler CoinMarketCap’ten en fazla piyasa hacmine sahip 100 birim arasından alındı. 24 saatlik hacim dolar cinsinden verildi.
2022-07-03 16:58:45
Kripto para piyasası, büyük getiriler sağlayabildiği gibi elinizdekini son damlasına kadar alabilecek kadar da riskli bir piyasa. Üstelik paranızı katlayabileceğiniz ya da kat kat kaybedebileceğiniz bu zaman dilimi, yalnızca birkaç saatle de sınırlı olabiliyor. Piyasanın gelecekteki yönünü öğrenmek içinse geçmişe bakmak zaman zaman oldukça faydalı olabiliyor.
Bir önceki pazar gününden beri sahiplerine en fazla kazandıran ve kaybettiren 10 kripto para birimini sizler için sıralıyoruz. Bu birimlere girmeden önceyse piyasanın toplam değerinin haftalık değişimini gösteriyoruz. Yazıda gördüğünüz tüm veriler CoinMarketCap'ten en fazla piyasa hacmine sahip 100 birim arasından alındı. 24 saatlik hacim dolar cinsinden verildi. Veriler, yazı yazıldığı anda alındı, dolayısıyla gün içinde haftalık kapanış gerçekleşinceye kadar değişiklik gösterebilir.
Toplam Piyasa Değeri:
Bu haftanın en çok kazandıran kripto parası:
1. TerraClassicUSD (USTC)
Haftalık değişim: %407.28
24 saatlik hacim: 96,065,939 dolar
Geliştirici: Daniel Shin ve Do Kwon
Bu haftanın en çok kaybettirenleri:
1. XDC Network (XDC)
- Haftalık değişim: -%3.25
- 24 saatlik hacim: 5,560,174 dolar
- Geliştirici: -
2. KuCoin Token (KCS)
- Haftalık değişim: -%25.42
- 24 saatlik değişim: 7,982,478 dolar
- Geliştirici: Michael Gan ve Top Lan
3. Avalanche (AVAX)
- Haftalık değişim: -%25.10
- 24 saatlik değişim: 222,746,096 dolar
- Geliştirici: Emin Gün Sirer
4. The Graph (GRT)
- Haftalık değişim: -%24.54
- 24 saatlik değişim: 24,977,545 dolar
- Geliştirici: Yaniv Tal, Jannis Pohlmann ve Brandon Ramirez
5. NEAR Protocool (NEAR)
- Haftalık değişim: -%23.68
- 24 saatlik değişim: 136,740,070 dolar
- Geliştirici: Alexander Skidanov
6. Zcash (ZEC)
- Haftalık değişim: -%23.25
- 24 saatlik değişim: 39,113,416 dolar
- Geliştirici: Zooko Wilcox-O'Hearn
7. Gala (GALA)
- Haftalık değişim: -%22.95
- 24 saatlik değişim: 122,302,186 dolar
- Geliştirici: -
8. Aave (AAVE)
- Haftalık değişim: -%22.70
- 24 saatlik değişim: 110,888,643 dolar
- Geliştirici: Stani Kulechov
9. Axie Infinity (AXS)
- Haftalık değişim: -%22.18
- 24 saatlik değişim: 112,026,549 dolar
- Geliştirici: Trung Nguyen
10. Polygon (MATIC)
- Haftalık değişim: -%22.12
- 24 saatlik değişim: 388,185,489 dolar
- Geliştirici: Jaynti Kanani, Sandeep Nailwal, Anurag Arjun ve Mihailo Bjelic
Kaynak: webtekno.com
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