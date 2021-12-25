Bu hafta en çok kazandıran 10 Altcoin (25 Aralık)
Bu hafta içi yaşanan gelişmeler ile bazı altcoinler %70’e yakın yükseliş göstererek yatırımcılarına kazançlar sağladı.
2021-12-25 13:37:01
Hafta içi, Near Protocol (NEAR) ve Terra (LUNA) arasında gerçekleşen ortaklık sonrası Terra, rekor kırarak 20 milyar dolar değerinde TVL miktarına ulaşmış böylelikle 14 milyar dolarlık TVL'i ile Binance Smart Chain‘i geride bırakarak TVL miktarlarında Ethereum‘dan sonra 2. sıraya yerleşmişti. Gelişmeler akabinde CoinGecko‘nun, Koin Bülteni'ne ilettiği verilere göre hem Terra hem de Near Protocol bu hafta yatırımcılarına kazançlar sağladı.
En çok kazandıran 10 altcoin:
Near (NEAR)
Sıralama: 23
Fiyat: 14,63 dolar
24 saatlik değişim: % 0,48
7 günlük değişim: % 73,90
Günlük ticaret hacmi: 920 milyon dolar
Piyasa değeri: 8.60 milyar dolar
Listelendiği borsalar: Bitexen, Binance, Huobi Global, Gate.io, OKEx
Spell Token (SPELL)
Sıralama: 82
Fiyat: 0,02304194 dolar
24 saatlik değişim: % -11,19
7 günlük değişim: % 72,05
Günlük ticaret hacmi: 156 milyon dolar
Piyasa değeri: 1.82 milyar dolar
Listelendiği borsalar: Binance, Coinbase Exchange, Gate.io, FTX, Sushiswap
Fantom (FTM)
Sıralama: 37
Fiyat: 2,14 dolar
24 saatlik değişim: % 8,31
7 günlük değişim: % 52,06
Günlük ticaret hacmi: 1.03 milyar dolar
Piyasa değeri: 5.43 milyar dolar
Listelendiği borsalar: Bitexen, Binance, Gate.io, OKEx
Terra (LUNA)
Sıralama: 9
Fiyat: 97,36 dolar
24 saatlik değişim: % -2,89
7 günlük değişim: % 47,47
Günlük ticaret hacmi: 3.09 milyar dolar
Piyasa değeri: 35.4 milyar dolar
Listelendiği borsalar: Bitexen, Binance, OKEx
Aave (AAVE)
Sıralama: 52
Fiyat: 265,33 dolar
24 saatlik değişim: % 4,77
7 günlük değişim: % 44,71
Günlük ticaret hacmi: 629 milyon dolar
Piyasa değeri: 3.56 milyar dolar
Listelendiği borsalar: Bitexen, Coinbase Exchange
Osmosis (OSMO)
Sıralama: 95
Fiyat: 5,61 dolar
24 saatlik değişim: % -2,78
7 günlük değişim: % 38,27
Günlük ticaret hacmi: 33 milyon dolar
Piyasa değeri: 1.42 milyar dolar
Listelendiği borsalar: Osmosis
Sushi (SUSHI)
Sıralama: 96
Fiyat: 7,41 dolar
24 saatlik değişim: % -0,82
7 günlük değişim: % 33,73
Günlük ticaret hacmi: 640 milyon dolar
Piyasa değeri: 1.42 milyar dolar
Listelendiği borsalar: Binance, Gate.io, Sushiswap
Arweave (AR)
Sıralama: 58
Fiyat: 61,73 dolar
24 saatlik değişim: % 2,34
7 günlük değişim: % 29,01
Günlük ticaret hacmi: 133 milyon dolar
Piyasa değeri: 3.09 milyar dolar
Listelendiği borsalar: Binance, Gate.io
Celo (CELO)
Sıralama: 83
Fiyat: 4,93 dolar
24 saatlik değişim: % 2,81
7 günlük değişim: % 28,85
Günlük ticaret hacmi: 52 milyon dolar
Piyasa değeri: 1.80 milyar dolar
Listelendiği borsalar: Binance, Coinbase Exchange, Gate.io, OKEx
The Sandbox (SAND)
Sıralama: 35
Fiyat: 6,39 dolar
24 saatlik değişim: % 2,14
7 günlük değişim: % 27,85
Günlük ticaret hacmi: 1.56 milyar dolar
Piyasa değeri: 5.86 milyar dolar
Listelendiği borsalar: Bitexen, Binance, Huobi Global, Gate.io, OKEx
*Bu liste hazırlanırken yalnızca 18-25 Aralık tarihleri arasındaki 7 günlük grafikler esas alınmıştır. Piyasa değeri bakımından en büyük 100 kripto para arasına girmeyen tokenlar eklenmemiştir. Listede yer alan CoinGecko verileri, dakikadan dakikaya değişiklik göstermektedir.
Kaynak: koinbulten.com
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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