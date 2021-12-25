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TIMETURK / DİJİTAL PARA / Bu hafta en çok kazandıran 10 Altcoin (25 Aralık)

Bu hafta en çok kazandıran 10 Altcoin (25 Aralık)

Bu hafta içi yaşanan gelişmeler ile bazı altcoinler %70’e yakın yükseliş göstererek yatırımcılarına kazançlar sağladı.

2 Saat Önce
2021-12-25 13:37:01
Bu hafta en çok kazandıran 10 Altcoin (25 Aralık)

Hafta içi, Near Protocol (NEAR) ve Terra (LUNA) arasında gerçekleşen ortaklık sonrası Terra, rekor kırarak 20 milyar dolar değerinde TVL miktarına ulaşmış böylelikle 14 milyar dolarlık TVL'i ile Binance Smart Chain‘i geride bırakarak TVL miktarlarında Ethereum‘dan sonra 2. sıraya yerleşmişti. Gelişmeler akabinde CoinGecko‘nun, Koin Bülteni'ne ilettiği verilere göre hem Terra hem de Near Protocol bu hafta yatırımcılarına kazançlar sağladı.

En çok kazandıran 10 altcoin:

Near (NEAR)

Sıralama: 23

Fiyat: 14,63 dolar

24 saatlik değişim: % 0,48

7 günlük değişim: % 73,90

Günlük ticaret hacmi: 920 milyon dolar

Piyasa değeri: 8.60 milyar dolar

Listelendiği borsalar: Bitexen, Binance, Huobi Global, Gate.io, OKEx

NEAR-1

Spell Token (SPELL)

Sıralama: 82

Fiyat: 0,02304194 dolar

24 saatlik değişim: % -11,19

7 günlük değişim: % 72,05

Günlük ticaret hacmi: 156 milyon dolar

Piyasa değeri: 1.82 milyar dolar

Listelendiği borsalar: Binance, Coinbase Exchange, Gate.io, FTX, Sushiswap

spell-2

Fantom (FTM)

Sıralama: 37

Fiyat: 2,14 dolar

24 saatlik değişim: % 8,31

7 günlük değişim: % 52,06

Günlük ticaret hacmi: 1.03 milyar dolar

Piyasa değeri: 5.43 milyar dolar

Listelendiği borsalar: Bitexen, Binance, Gate.io, OKEx

fantom-2

Terra (LUNA)

Sıralama: 9

Fiyat: 97,36 dolar

24 saatlik değişim: % -2,89

7 günlük değişim: % 47,47

Günlük ticaret hacmi: 3.09 milyar dolar

Piyasa değeri: 35.4 milyar dolar

Listelendiği borsalar: Bitexen, Binance, OKEx

terra_2

Aave (AAVE)

Sıralama: 52

Fiyat: 265,33 dolar

24 saatlik değişim: % 4,77

7 günlük değişim: % 44,71

Günlük ticaret hacmi: 629 milyon dolar

Piyasa değeri: 3.56 milyar dolar

Listelendiği borsalar: Bitexen, Coinbase Exchange

aave-4

Osmosis (OSMO)

Sıralama: 95

Fiyat: 5,61 dolar

24 saatlik değişim: % -2,78

7 günlük değişim: % 38,27

Günlük ticaret hacmi: 33 milyon dolar

Piyasa değeri: 1.42 milyar dolar

Listelendiği borsalar: Osmosis

osmosis

Sushi (SUSHI)

Sıralama: 96

Fiyat: 7,41 dolar

24 saatlik değişim: % -0,82

7 günlük değişim: % 33,73

Günlük ticaret hacmi: 640 milyon dolar

Piyasa değeri: 1.42 milyar dolar

Listelendiği borsalar: Binance, Gate.io, Sushiswap

sushi-4

Arweave (AR)

Sıralama: 58

Fiyat: 61,73 dolar

24 saatlik değişim: % 2,34

7 günlük değişim: % 29,01

Günlük ticaret hacmi: 133 milyon dolar

Piyasa değeri: 3.09 milyar dolar

Listelendiği borsalar: Binance, Gate.io

arwe

Celo (CELO)

Sıralama: 83

Fiyat: 4,93 dolar

24 saatlik değişim: % 2,81

7 günlük değişim: % 28,85

Günlük ticaret hacmi: 52 milyon dolar

Piyasa değeri: 1.80 milyar dolar

Listelendiği borsalar: Binance, Coinbase Exchange, Gate.io, OKEx

celo-1

The Sandbox (SAND)

Sıralama: 35

Fiyat: 6,39 dolar

24 saatlik değişim: % 2,14

7 günlük değişim: % 27,85

Günlük ticaret hacmi: 1.56 milyar dolar

Piyasa değeri: 5.86 milyar dolar

Listelendiği borsalar: Bitexen, Binance, Huobi Global, Gate.io, OKEx

sandbox

*Bu liste hazırlanırken yalnızca 18-25 Aralık tarihleri arasındaki 7 günlük grafikler esas alınmıştır. Piyasa değeri bakımından en büyük 100 kripto para arasına girmeyen tokenlar eklenmemiştir. Listede yer alan CoinGecko verileri, dakikadan dakikaya değişiklik göstermektedir.

Kaynak: koinbulten.com

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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