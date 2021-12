Bu 6 altcoin fırlayarak büyükleri devirdi!

Piyasa değerine göre ilk 100’de yer alan 6 altcoin, yükselişiyle günün yıldızlarından oldu.

Piyasa değeri ile ilk 100'de yer alanlar arasında en çok yükselen, yüzde 16.88 ile Curve DAO Token (CRV) oldu. Curve, likiditeyi yönetmek için otomatikleştirilmiş bir piyasa yapıcıyı (AMM) kullanan stablecoin'ler için merkeziyetsiz bir platformdur. İkinci olarak, Nesnelerin İnterneti çalışmalarıyla bilinen IOTA yüzde 15.31'lik yükselişi ile yer alıyor. DeFi ve NFT'ler genelinde akıllı sözleşme girişimlerini hızlandırmak amacıyla IOTA, kısa süre önce Assembly adlı merkezi olmayan katman-bir akıllı sözleşme ağının piyasaya sürüldüğünü duyurdu. Ayrıca, IOTA'da ön-stake işlemi dün başladı.

Stablecoin odaklı bir başka platform olan Terra (LUNA) yüzde 14.41 değer kazandı. Yerel LUNA tokenı tüm zamanların en yüksek seviyelerine tırmanırken ağ, geçtiğimiz günler boyunca DeFi protokollerinde kilitlenen toplam değer açısından Binance Smart Chain'i geçti. Öte yandan Cosmos (ATOM) yüzde 12.48'lik bir değer kazancı elde etti. Cosmos, bağlı Blockchain'lerden oluşan bir ekosistem sunarak, “yavaş, pahalı, ölçeklenemez ve çevreye zararlı” protokollere karşı bir panzehir sunmayı amaçlıyor.

Son olarak Near Protocol (NEAR) yüzde 11.75 yükselirken The Graph (GRT) yüzde 11.2 değer kazandı. Son gelişmelere bakıldığında NEAR, DePocket Finance, Terra (UST) ile partnerlik kurdu ve pek çok sanatçının ağda NFT çıkarmasına vesile oldu.

Kaynak: Kriptocoin

