BtcTurk nedir ve nasıl kayıt olunur?

BtcTurk, Türkiye'deki kurulmuş ilk kripto para borsasıdır. 1 Temmuz 2013 tarihinde iş adamı Kerem Tibuk tarafından kurulmuştur. BtcTurk üzerinden kripto para alım veya satım işlemi yapmak isteyen kişiler, arama motorlarında sorularına cevap aramakta. Peki, BtcTurk’e nasıl üye olunur?

Kripto para piyasası son yıllarda birçok kişinin yatırım yaptığı alan oldu. Yatırıcımlar kripto para alım satım işlemlerini genellikle yaban dil ile yazılmış siteler üzerinden yaptığı için yabancı dil bilmeyen kişiler bu işlemleri yaparken zorlanıyordu. Bu durum birçok yatırımcının Türkçe tabanlı kripto para borsası bulmaya yönlendirdi. BtcTurk Türkiye'de kurulmuş en bilinen kripto para borsalarından biridir. BtcTurk üzerinden coin alım ve satım işlemi yapmak isteyen kişiler internette nasıl kayıt olacaklarını araştırmakta. İşte merak edilen haberin detayı…

BtcTurk nedir?

BtcTurk, Türkiye'nin Türk lirası tabanlı ilk kripto para alım satım platformudur. 1 Temmuz 2013 tarihinde iş insanı Kerem Tibuk tarafından kurulmuş, 2018 yılında QNB Finansinvest CEO'su Özgür Güneri tarafından devralınmıştır. BtcTurk, altyapı bakımından diğer borsalara göre daha kolay kullanıma sahip olması, borsanın sunduğu en büyük avantajlarındandır.

BtcTurk nasıl üye olunur?

1- BtcTurk'e üye olmak için https://www.btcturk.com adresine giriş yaptıktan sonra sağ üst köşedeki Yeni Üyelik butonuna basarak üyelik formuna ulaşabilirsiniz.

2-Üyelik formunda tüm alanları doldurmanız zorunludur. Ad, soyad, doğum tarihi ve TC Kimlik numaranız NVİ sisteminde doğrulanmaktadır. Telefon numaranız ise 2 aşamalı doğrulama kodu gönderimi için kullanılacaktır.

3- Bilgilerinizi girdikten sonra üyeliğinizi başlatabilirsiniz. Kayıt olduğunuz e-posta adresine gönderilecek onay mesajında yer alan buton ile e-posta adresinizi onaylamalısınız.

4- E-Posta adresinizi onayladıktan sonra, kayıt sırasında belirlediğiniz şifre ile BtcTurk hesabınıza giriş yapabilirsiniz.

5- İlk defa üye girişi yaptığınızda, kayıt esnasında vermiş olduğunuz telefon numarasını doğrulamanız istenecektir. SMS Gönder butonuna bastığınızda doğrulama kodu telefonunuza gönderilecektir. Doğrulama kodunu girdikten sonra giriş yaptığınız cihazı doğrulamanız için e-posta adresinize doğrulama kodu gönderilecektir. Doğrulama kodunu girerek giriş yaptığınız cihaz bilgilerini sisteme kaydedebilirsiniz.

6- Cihaz doğrulama kodunuzu girdikten sonra kayıt işlemi tamamlanmış olacak ve BtcTurk paneline yönlendirileceksiniz. Artık coin alım ve satım işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.