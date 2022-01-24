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TIMETURK / DİJİTAL PARA / BTC düşerken altcoin toplamak mantıklı mı?

BTC düşerken altcoin toplamak mantıklı mı?

Kripto para piyasasında hareketlilik devam etmekte. Özellikle Bitcoin’in yaşadığı değer kaybı birçok yatırımcının zarara uğramasına neden oldu. Bitcoin düşerken altcoine yatırım yapmak isteyen kişiler bu yatırımın doğru bir karar olup olmadığını merak etmekte. Peki, Bitcoin düşerken altcoin toplamak doğru bir karar mı?

9 Saat Önce
2022-01-24 16:15:08
BTC düşerken altcoin toplamak mantıklı mı?

Kripto para piyasasında boğa ve ayı denilen iki sezon bulunmaktadır. Boğa sezonunda birçok kripto para değer kazanırken ayı sezonunda da birçoğu değer kaybetmektedir. Kripto paraya yatırım yapacak kişiler genellikle bu sezonları takip edip ona göre yatırım yapmaktadır. Bitcoin düştüğünden dolayı çoğu kişi bunu ayı sezonuna geçiş olarak kabul etmektedir. Bu sebeple birçok kişi altcoine yönelmektedir. Peki, BTC düşerken altcoin satın almak mantıklı mıdır? İşte merak edilen haberin detayı…

Bİtcoin düşerken alt coin toplamak

Günümüzde Bitcoin'i savunan birçok insan mevcut. Ama Bitcoin bundan yaklaşık 1 yıl önce ilk kez 34.000'i gördüğünde, 34.000 dolarlık Bitcoin almış olsaydınız, şu an yine 34.000 dolarınız olacaktı. Yani değişen bir durum olmayacaktı. Fakat bu durum altcoinlerde tam tersi, Bitcoin ilk kez 34.000'i gördüğünde; Cardano, BNB, Solana, Dogecoin, Shiba, XRP veya Ethereum almış olsaydınız, şu an kat kat daha fazla paranız olacaktı. Ethereum'da ki artış diğerlerine göre olmayabilirdi belki ama Bitcoin'e göre daha karlı olacağı kesin bir durum. Kripto para piyasası hakkında çok fazla bilginiz olmasa dahi rastgele altcoin toplasaydınız Bitcoin'den daha iyi durumda olurdunuz. Tabi aşırı şanssız olup en kötü altcoin'leri seçmediğiniz sürece. Bitcoin'de bulunan iniş çıkış devam edecek belki ama gelecek sene yüksek ihtimalle aynı rakamları bulacak yani başka coinler kazandırırken Bitcoin'de ise sadece paranızın dolar bazında değeri korunmuş olacak. Ayrıca şunu da unutmamak gerekir ki çevreye en büyük zararı veren, küresel düzeyde elektrik ve çip fiyatlarında yükseltici rol oynayan Bitcoin'i bu kadar savunmak ne kadar doğru. .

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