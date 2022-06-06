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TIMETURK / DİJİTAL PARA / BTC cüzdanların sayısında yeni zirve

BTC cüzdanların sayısında yeni zirve

Bitcoin’de (BTC) 0.01 ya da daha fazla tutan cüzdanların sayısında yeni bir seviyeye ulaşıldı.

1 Saat Önce
2022-06-06 21:28:00
BTC cüzdanların sayısında yeni zirve

Kripto Korku ve Açgözlülük Endeksi'ne göre, piyasada genel ruh hali şu sıralar Korku seviyesinde. Bu atmosferde, 0.01 BTC ya da daha fazlasına sahip olan cüzdanlarının artması da dikkat çekici oldu. Bu, kripto piyasasındaki genel korku havasına rağmen bireysel yatırımcıların mevcut seviyelerde Bitcoin biriktirme eğilimine işaret ediyor.

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Korku ve Açgözlülük Endeksi'nin 10 ile aşırı korku seviyesinde seyir gözlemleniyor.

10, son 12 ayda endeksteki ikinc ien düşük değer. 17 Mayıs günü ibrenin 8'e kadar indiğini görmüştük. Burada da tabii UST'nin dolara olan sabitini kaybetmesi etkili oldu.

Kaynak: CHIP Online, BTCHaber

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